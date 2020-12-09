كيف ارتدت كيم كارداشيان السروال الجلدي هذا الأسبوع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - هي نجمة مسلسلات الواقع وشخصية مثيرة للجدل تجسّد الإغراء وتسعى الى إثبات كيانها كناشطة اجتماعية ومؤثّرة على مواقع التواصل فضلاً عن كونها سيدة أعمال من الطراز الأول فماركة KKW التي اطلقتها كيم كارداشيان تنافس مستحضرات شقيقتها كايلي وفي وقت قياسي على إصدارها لها، فكل ما تلمسه يداها يتحوّل ذهباً.



مؤخراً أطلّت كيم بفستان طبعت عليه صورتها وهو أشبه بفستان كما لقبته الصحافة لأنه يستر القليل. ومن جهة اخرى، لا يمكننا الإنكار أنها تروّج لكل ما ترتديه بلمح البصر فماركة زوجها التي تعمّدت الظهور بأزياء منها هي وشقيقاتها حلّقت شعبيتها، وأكسبت الزوج كانيي وست الملايين، لذا فمن الطبيعي أن ترتدي الجلد وتتسابق الفتيات الى اقتناء سروال مماثل...



ماذا ارتدت كيم لتسحرنا هكذا؟

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ظهرت كيم كارداشيان كدمية الباربي بسروالها الجلدي اللامع الأزرق والواسع الساقين، يتميز بخصر عالي وقد ناسب شكل جسمها الذي يشبه الساعة الرملية. ونسّقته مع بلوزة "بودي" نيود. وانتعلت حذاء مول أزرق مرصع بالأحجار الملونة للمصممة المصرية العالمية أمينة معادي.



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وفي منشور آخر ظهر على حساب النجمة بدت كيم أنيقة بسروال جلدي أحمر وبلوزة باللونين البيج والأحمر وحذاء stiletto أحمر. واللافت في ستايل كيم أنها تعتمد البلوزة تحت السروال ذي الخصر العالي لتبرز نحول خصرها مقارنة مع كتفيها ووركيها. وقد لونت شعرها بالأحمر أيضاً، فكيم نجمة جريئة لا تخاف المغامرة حتى ولو تعرّضت لسيل من الانتقادات، فكلّ شيء مدروس بذكاء لتنال هدفها.

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كيف تسرقين إطلالتها؟



إذا أردت الظهور بسروال جلدي ازرق فما عليك إلا شراء القطع التالية من موقع www.mytheresa.com

الإطلالة الأولى



سروال جلدي أزرق ذات خصر عالٍ من ماغدا بوتريم.

بلوزة بيج من الساتان المزركش من ماغدا بوتريم.

حذاء من المصممة امينة معادي باللون الأزرق الميتاليكي.

حقيبة بيج criss cross من ماركة "بوتيغا فينيتا".



الإطلالة الثانية

الإطلالة الثانية



تتمحور حول السروال الجلدي الأحمر الذي ارتدت كيم كارداشيان مثله.

إذا اردت ابتكار لوك مشابه للنجمة انتقي القطع التالية من موقع www.mytheresa.com

سروال جلدي أحمر من غوتشي.

بلوزة "بودي" من جيل ساندر.

حذاء مفتوح من جانفيتو روسي.

حقيبة من جلد النمر من مارك جايكوبس.

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