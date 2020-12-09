مكشوف وشفاف.. مي حلمي بإطلالة جريئة وتغلق التعليقات (صور)

لايف ستايل

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور.

وظهرت الإعلامية بفستان جريء بدرجات الموف، تميز بكونه مكشوف البطن والظهر، كما جاء بفتحة ساق واسعة وطويلة، وجاء الفستان شيفون مُرصع مع بطانة باللون الموف الداكن.

كما اعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الثقيل، وحرصت "حلمي" على غلق خاصية التعليقات، لعدم تفاعل الجمهور معها.

انفصال مي حلمي محمد رشاد

كانت ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر "إنستجرام"، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، والذي أكد الخبر محمد رأفت، محام الثنائي، بأنهم اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلّق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.