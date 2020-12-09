رانيا يوسف تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء: "هعملكم اللي انتوا عاوزينه"

لايف ستايل

تألقت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء، بخامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عقب غيابها الأيام الأولى من الافتتاح.

وظهرت الفنانة بفستان مميز باللون الفيروزي، متوسط الطول من البيلسيه، بأكمام أوف شولدر مكشوف عند جهة الصدر.

والتقطت عدسة "الوطن" الفنانة، وهي تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء، موجهة حديثها للمصورين:"هعملكم كل اللي انتوا عاوزينه".

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكُرّم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخصص المهرجان، الخميس الماضي ، لعرض فيلم "الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.