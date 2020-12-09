الامارات | «دبي للثقافة» تختتم فعاليات «الفنون الموسيقية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تختتم فعاليات «الفنون الموسيقية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أخيراً، برنامجها للفنون الموسيقية، الذي حمل شعار «النشيد الوطني لدولة الإمارات»، ضمن برنامج دبي للفنون الأدائية. وشهد الحفل الختامي أمسية موسيقية من أداء المشاركين في الورش التخصصية والتفاعلية للبرنامج.

وشكّل البرنامج الفني، الذي نظم بالتعاون بين إدارة الفنون الأدائية وإدارة المتاحف في «دبي للثقافة»، منصة لاكتشاف وتنمية المواهب الموسيقية الواعدة، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة المتمثلة بدعم المبدعين من الإماراتيين والمقيمين، إلى جانب اجتذاب المواهب الإبداعية في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم.

ونجح البرنامج في تسليط الضوء على الفنون في دبي، ونشر الثقافة الموسيقية، إضافة إلى اكتشاف العديد من المواهب الجديدة، وتأسيس قاعدة قوية للموسيقى تعمل على اكتشاف وتنمية المواهب من الأجيال الجديدة، وتمكينها من الاحتراف، ما يسهم في إغناء القطاع بالمواهب الشابة، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للمبدعين، وملتقى للمواهب. وشهد البرنامج باقة من ورش عمل تخصصية، تحت إشراف نخبة من الموسيقيين من دولة الإمارات والعالم العربي، إضافة إلى ورش تدريبية تفاعلية تغطي طيفاً من الآلات الموسيقية الوترية والناي والإيقاعات الشرقية، وأنواع الغناء الإماراتي والعربي، إضافة إلى علاقة الموسيقى بالصحة النفسية، وعلاج الروح، وإلهام الرسم والشعر، والكثير من الأنشطة التفاعلية.

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