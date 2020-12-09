الامارات | «موسم فنون الطهي» يصحب جمهوره في رحلة الحواس

شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم فنون الطهي» يصحب جمهوره في رحلة الحواس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل فعاليات سلسلة طاولة الشيف في إطار موسم فنون الطهي في أبوظبي لتقدّم لعشّاق الطعام تجارب مميّزة في أشهر مطاعم المدينة، حيث ينضم مقهى فيء، ليطرح قائمته الحصرية بسلسلة طاولة الشيف، المؤلفة من تسعة أطباق استثنائية وجديدة كلياً لتناسب أذواق جميع عشاق الطعام.

وتحمل القائمة، المتوافرة حصرياً بين 10 و12 ديسمبر في مقهى فيء، توقيع الشيف خالد السعدي، رئيس الطهاة في مقهى فَيء؛ والشيف جريج معلوف المتخصص بأطباق المطبخ الشرق أوسطي العصري؛ والشيف بثاني كعدي، خبيرة الطهو اللبنانية الأميركية ومؤلفة كتب في مجال الطبخ، حيث سيبدع كل شيف في تحضير ثلاثة أطباق استثنائية، مع لمساتٍ خاصة تضمن تجانس النكهات بين جميع الأطباق، حيث يقدّم الطهاة الثلاثة تجربة تناول طعام فريدة لضيوف المقهى.

وفي إطار تعليقها على هذا التعاون، تقول بثاني: «أشعر بالحماس لمشاركتي في نسخة هذا العام من موسم فنون الطهي في أبوظبي، فقد أتاحت لي تقديم مجموعة من أطباقي المفضلة إلى الذواقة في العاصمة الإماراتية».

وعلّق الشيف معلوف على مشاركته قائلاً: «تعود جذوري إلى لبنان وأستراليا، ولهذا فقد أمضيت معظم حياتي في ابتكار تجارب تناول طعام مستوحاة من المطبخ الشرق أوسطي، لتعزيز شعبيته في أوساط الذواقة». أما الشيف خالد السعدي فقال: «عملنا سويةً، خلال الأشهر الماضية، لابتكار قائمة طعام تترجم المعاني الفعلية لرحلة عبر الحواس من موسم فنون الطهي في أبوظبي، لنقدم للذواقة تجربة تناول طعام غير مسبوقة».

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