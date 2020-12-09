الامارات | «إسفنجة» لتنظيف المياه من المعادن

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسفنجة» لتنظيف المياه من المعادن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أكبر المشكلات التي نواجهها في معالجة مياه الصرف الصحي ارتفاع كلفة إزالة المعادن منها، إلى جانب أن إزالة المعادن تكون مصحوبة عادةً بإزالة المغذيات والمعادن الأساسية.

لكن أخيراً ابتكر فريق من «مختبر لورنس بيركلي الوطني» التابع لوزارة الطاقة الأميركية نموذجاً أوليّاً من مادة تَستخلص أيونات النحاس من المياه بكلفة منخفضة، ولا تَنزع معها المغذيات والمعادن الأساسية، وسمَّوها «زيوس» (اختصاراً لـ«أكسيم ألدهايد ساليسيليك الزنك والإيميدازول»).

وذكر الباحثون أن المادة متينة صالحة لمعالجة المياه الحمضية الخارجة من مناجم النحاس، وأنهم بدأوا بالنحاس، لأن استهدافه أسهل، ولأن ارتفاع نسبته في المياه خطير جدّاً، وتعانيه مناطق كثيرة حول العالم.

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