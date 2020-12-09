الامارات | 3 روبوتات أشقاء لمواجهة «كوفيد-19» في حفلات الاستقبال

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 روبوتات أشقاء لمواجهة «كوفيد-19» في حفلات الاستقبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى الفيروس المسبب لمرض «كوفيد-19» بظلاله على كل جوانب الحياة البشرية على الأرض، وأثر في ملايين الناس، وعطل حركة الاقتصاد العالمي، وأدى إلى إلغاء معظم الأحداث والمناسبات التي كانت تجمع حشوداً من الناس من مختلف أنحاء العالم. ودفع هذا التحول الكبير الدول والشركات والمؤسسات إلى الاعتماد على التقنيات الذكية للحد من انتشار الفيروس.

وأطلقت شركة تشيتا موبايل ثلاثة روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والأوبئة الأخرى، في الأحداث والمناسبات الكبرى.

وأسماء هذه الروبوتات «جريت بوت وإنجيج بوت وفان بوت»، وتتيح للمشاركين في الأحداث تجربة تفاعلية مباشرة أو عبر الإنترنت، وتضمن الحفاظ على مسافات آمنة للتباعد الاجتماعي، وفقاً لموقع «إنترستنج إنجنيرينج».

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