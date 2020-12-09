الامارات | 8849 متراً.. الارتفاع الجديد لجبل إيفرست

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شكرا لقرائتكم خبر عن 8849 متراً.. الارتفاع الجديد لجبل إيفرست والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في إعلان مشترك مع نيبال، أول من أمس، إن الارتفاع، الذي تم قياسه حديثاً لجبل إيفرست، هو 8848 متراً و86 سنتيمتراً. ويعتمد الارتفاع الجديد المتفق عليه على قياسات أجرتها الدولتان. وأرسلت نيبال فريقاً من المساحين إلى قمة الجبل في مايو 2019، بينما أرسلت الصين فريقاً في وقت سابق هذا العام.
يشار إلى أن هذه كانت المرة الأولى، التي تجري فيها نيبال مثل هذا القياس بشكل مستقل.
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