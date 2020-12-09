الامارات | «الفجيرة الثقافية» تكرّم 200 متطوع ومتطوعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة الثقافية» تكرّم 200 متطوع ومتطوعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، احتفالية مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «شكراً أيها المتطوعون نحن فخورون بكم»، وذلك في مقرها بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعيد الكياني المدير المالي، وموزة اليماحي مديرة البرامج والأنشطة في الجمعية.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من المتطوعين بشهادات تقدير وهدايا تذكارية. كما قامت الجمعية بتكريم أكثر من 200 متطوع ومتطوعة «عن بُعد» بمنحهم شهادات شكر وتقدير، عرفاناً لمجهوداتهم وإسهاماتهم في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية. وعبّر رئيس الجمعية عن خالص تقديره وامتنانه لكل روّاد ومنخرطي العمل التطوعي، وقال: «إن العمل التطوعي واجب وطني وقيمة حضارية سامية ومظهر للرقي الإنساني الذي لطالما تحلى به المجتمع الإماراتي، وتربى على مبادئه النبيلة»، مضيفاً أن الثقافة التطوعية سمة ورّثها الأخلاف للأسلاف في الإمارات التي عُرفت ولاتزال بباعها الطويل والمشهود في الخير والعطاء والإنسانية.

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