الامارات | الأمير هاري يقاضي صحيفة بريطانية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري يقاضي صحيفة بريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام بريطانية، أول من أمس، إن الأمير هاري سيقاضي ناشري صحيفة بريطانية، بتهمة التشهير، لينضم بذلك إلى زوجته ميغان، التي تقاضيهم بشكل منفصل، بسبب انتهاك حقوق الطبع وحماية البيانات.

وتقول تقارير منشورة في صحف بريطانية إن محامي هاري رفع قضية تشهير، بسبب مقال نشرته صحيفة «ميل أون صنداي»، في أكتوبر.

وأشار المقال إلى أن الأمير لم يعد على اتصال بوحدة قوات خاصة في البحرية البريطانية، والتي كان له علاقة رسمية بها خلال فترة عمله بالبحرية، منذ تنازله عن واجباته الملكية.

وعيّنت الملكة إليزابيث هاري في 2017 برتبة كابتن جنرال في البحرية الملكية. وكان هاري قد خدم في القوات المسلحة لـ10 سنوات، قبل أن يتولى منصبه الملكي الرفيع بشكل كامل.

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