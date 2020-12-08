"على لسان أهاليهم".. أسعار بيع الأطفال في مصر على الإنترنت من 20 لـ 60 ألف جنيه

علاقات و مجتمع

لم ينظروا لنعمة وهبها الله لهم، تعاملوا مع أطفالهم كقطع أثاث قديمة، أو بالة لا يريدوها فباتوا يضعوها في قائمة للبيع بأعلى سعر مقابل الحصول على الأموال، حتى وأن كانت ثمنًا لأجنة تحمل أسمائهم.

واليوم، قرر أحد الآباء في القاهرة، عرض جنينه للبيع على مواقع الإنترنت، بالاتفاق مع زوجته، مقابل الحصول على مبلغ من المال، قبل أن يقع في قبضة الأمن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، لنشره تدوينة عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا التواصل مع راغبي تبني الأطفال، وإعلان رغبته في التنازل عن طفل حديث الميلاد بمقابل مالي، واستخدامه برامج وتطبيقات المحادثات، للتواصل مع عملائه.

وبحسب تحريات المباحث، أن المتهم كان بصحبته زوجته، ونجله يبلغ من العمر شهرًا تقريبًا، وبحوزته شهادة ميلاد الطفل، وبمواجهته أقر بعرضه الطفل للبيع، للحصول على مقابل مادي.

وبمواجهة زوجته "والدة الطفل"، أقرت بأنها حضرت مع زوجها رضوخا لضغوطه عليها، وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحوي العديد من المحادثات الدالة على محاولاته عرض نجله للبيع.

اقتادت المباحث المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة التى نسبت إليهما تهمة الاتجار في البشر، وبمواجهة المتهم، برر جريمته بأن ظروفه المادية صعبة، وأنه لجأ لبيع الطفل لعدم القدرة على الإنفاق عليه، والحصول على مبلغ مالي كبير من ورائه.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بإعداد تحرياتها في الحادث وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه من معلومات بشأن عملية البيع، حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال اجراءاتها القانونية بحق المتهم وزوجته.

وأفادت التحريات، أن المتهم كان يتواصل مع أحد الأشخاص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لبيع نجله وأن الشرطة رصدته خلال عملية إتمام البيع قبل أن يصل الشخص الذي كان يرغب في الشراء.

واقعة الطفل التي كادت أن تقع ضحية والدها ليست الأولى، فهناك أطفال عُرضوا للبيع قبل مجيئهم للحياة من الأساس، في وقائع صادمة انفرد بها "الوطن".

ويرصد "هن" وقائع عرض الأطفال على البيع، في التقرير التالي:

عرض جنين مقابل 60 ألف جنيه

كانت واقعة مأساوية، ارتكبها عامل يُدعى "هـ.م" 27 سنة، منذ عدة أشهر، عرض ابنته البالغة من العمر 4 أشهر للبيع عبر أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل 60 ألف جنيه.

وهو ما دفع أجهزة الأمن للتحرى حول الواقعة، والتواصل معه على أنهم مشترين، من أجل ضبطه وجرى ضبطه متلبسًا.

وبمواجهة المتهم اعترف بعرض طفلته للبيع على موقع التواصل الاجتماعي، حتى يستطيع أن يصرف على طفلية الآخرين.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات جدد حبسه 15 يومًا.

عرض جنين للبيع على فيسبوك مقابل 20 ألف جنيه

واقعة تقشعر لها الأبدان، فجرتها "الوطن" في أغسطس 2018، بعدما قامت إحدى السيدات تُدعى "سعيدة. ط. ع"، ربة منزل، وزوجها "محمد. ن. ع"، عاطل، بعرض جنينها للبيع على الإنترنت مقابل 20 ألف جنيه.

الأمر الذي دفع صحفية "الوطن" لخوض مغامرة لكشف التفاصيل والإيقاع بالسيدة التي بالفعل أثبتت نواياها لبيع جنينها عقب ولادته على الفور بمستشفى الشاطبي العام، مقابل 20 ألف جنيه.

وبالفعل، وقع المتهمون في قبضة الأمن، وعقب 5 أشهر من التحقيقات بالقضية، تابعتها "الوطن" لحظة بلحظة، منذ أن فجرت محررة "الجريدة" الأمر، وساهمت في إنقاذ الرضيع، حتى اسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار عليها، في مارس 2019 بعدما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من "محمد. ن. ع"، عاطل، وزوجته "سعيدة. ط. ع"، ربة منزل، غيابيًا، وتغريم كلاً منهما 100 ألف جنيه وإلزامهما بالمصاريف الجنائية فى القضية، بتهمة الاتجار بالبشر، إلا أن ثُبت فيما بعد أن المولودة ليست ابنة الزوج، المتهم الأول

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جنين للبيع مقابل 20 ألف: "عاوزة اشتري كشك"

واقعة أخرى كشفتها "الوطن" بعدما عرضت إحدى السيدات، من منطقة إمبابة، بعرض جنينها في احشائها للبيع مقابل 20 ألف جنيه، مُبررة فعلتها بضيق الظروف الاجتماعية، وحاجتها للمال لشراء كُشك، بعدما تخلى والد الجنين عن الاعتراف بنسبه.

ادعت، في فيديو سجلته "الوطن" للسيدة، خفية، أنها "لا تقوى على تربيته"، و"ليست بحاجة له" فذهب بها عقلها للاستفادة منه ببيعه مقابل المال.

الأمر الذي دفع "الوطن" لإبلاغ خط نجدة الطفل 16000 لحماية المولود من مصير رسمته "أمه"، وتحققت نجدة الطفل من الأمر، وعملت على إثبات الواقعة

"مولود للبيع".. سيدة تعرض بيع جنينها بـ20000 جنيه قبل أن يكتسي باللحم