أول تعليق لـ أم يوسف طالب جامعة سيناء بعد وفاته

علاقات و مجتمع

شاركت والدة الطالب يوسف فياض، طالب جامعة "سيناء" الذي لفظ أنفاسه الأخيرة مؤخرًا، متأثرًا بالكورونا وفقًا لأحاديث اصدقاءه، بمنشور نعي عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الأم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعها بنجلها الفقيد، قائلة:"عريس في الجنه يا ابني".

وكانت دونت أم الفقيد، مساء، أمس، منشور يفيد بوفاة نجلها، قائلة:"إنا لله وانا اليه راجعونابني ونور عيني يوسف في ذمة الله".

يذكر أن ضجت قصة يوسف بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذهب الرواد واصدقاءه، بإنه توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، على خلفية انتهائه من أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "ميد ترم"، وسط أحاديث عن أنه أجبر على حضور الامتحانات رغم معاناته من أعراض "كوفيد 19".

وكشفت الدكتورة هالة عز الدين، عميد كلية علاج طبيعي "القنطرة" جامعة سيناء، حقيقة ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طالب بكورونا، أجبر على حضور الامتحان رغم إصابته، مؤكدة أن ما يثار لا صحة له.

وأوضحت هالة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة بصدد الإعلان عن كل تفاصيل الخاصة بوفاة الطالب، وما جرى بينه والجامعة خلال فترة مرضه، مؤكدة أنه يجري حاليا اجتماع مع رئيس الجامعة، لإصدار بيان رسمي بشأن الواقعة المثارة، مناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من معلومات حول القضية.

ونعت جامعة سيناء، اليوم، الطالب يوسف فياض، وتقدمت بخالص العزاء لأسرته، قائلة في بيان لها: "البقاء لله، تنعى أسرة جامعة سيناء ابنها الطالب يوسف فياض بالفرقة الثانية -كلية العلاج الطبيعي- فرع القنطرة، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

كما ردت الجامعة على ما تردد حول وفاة "يوسف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بيان رسمي، قالت فيه:

1- الطالب الفقيد مقيد بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي بالقنطرة، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بكلية الصيدلة أو عميدتها.

2- حضر الطالب الفقيد يومي الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، والسبت الموافق 28 نوفمبر 2020، بداية أسبوع امتحانات منتصف الفصل الدراسي، ولم يلاحظ عليه أي أعراض، وفقًا للإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة في الجامعة، ولم يقوم الطالب بإبلاغ إدارة الكلية أو إدارة الجامعة بأي معلومات بهذا الخصوص.

3- تواصل الطالب مع عضو هيئة التدريس منسق الإرشاد الأكاديمي بالكلية يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020، وذلك عن طريق تطبيق الواتس أب، موضحًا أنه يعاني من أعراض برد فتم إبلاغه بضرورة الراحة في المنزل، وعدم الحضور إلى الجامعة، وايضًا بضرورة عمل التحاليل اللازمة والمتابعة الصحية، وتم طمأنته على أنه سيتم تأجيل بقية امتحانات منتصف الفصل الدراسي لحين شفائة.

4- بناء على ما سبق، فإن الطالب لم يحضر إلى الجامعة بعد يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020.

5- علمت إدارة كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، بوفاة الطالب صباح يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، أي بعد حوالي 10 أيام من آخر ظهور له بالجامعة، وذلك عن طريق بعض زملائه.

وبناء عليه، تم التواصل المباشر بين عميد الكلية ووالد الطالب الفقيد، والذي أفاد بوفاته في أحد المستشفيات، وأبلغته بخالص التعازي.

وتؤكد جامعة سيناء ما يلي:

1- الجامعة تتابع بشكل مستمر لكل الإجراءات الصحية الاحترازية الممكنة، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع منسوبي الجامعة.

2- عدم الإنزلاق وراء شائعات مغرضة والقذف باتهامات بدون جه حق لإدارة كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، على الرغم من تطبيقها لكافة الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات بل ووصل الأمر إلى تقديم النصيحة للطالب الفقيد وطمأنته بالسماح له باستكمال الامتحانات بعد تعافيه.

3- عدم الانزلاق وراء شائعات مغرضة والقذف باتهامات بدون وجه حق والزج بإدارات كليات أخرى في وقائع ليس لها أي أساس من الصحة ولا تمت بأي صلة من قريب أو بعيد بالأحداث السابقة.

4- الجامعة تقوم بمتابعة ما يتم تداوله بشأنها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأنها ستتصدى بجميع الوسائل القانونية لأي محاولة للتشهير بها والتحريض ضدها بما يجافي الحقيقة.