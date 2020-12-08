جومانا مراد وزوجها يتألقان بالأسود في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
ظهرت الفنانة جومانا مراد وزوجها على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.
وارتدت جومانا بدلة باللون الأسود، مزينة بالتطريزات على الأكمام ومن أسفل، ومزينة بالريش باللون الأحمر، ونسقت أسفلها توب باللون الأسود.
واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأحمر.
واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا.
أما زوجها ارتدى بدلة من المخمل، وأسفلها قميص باللون الأسود.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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