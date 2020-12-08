على غير المعتاد.. درة بفستان بليزر على ريد كاربت مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
ظهرت الفنانة التونسية درة على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.
وارتدت درة فستانا قصيرا باللون الأسود، بصيحة البليزر مع توب باللون الأسود، وتميز الفستان بأنه مزود بإكستنشن مزيج من اللوني الأسود والذهبي.
واعتمدت درة مكياجا ناعما، مع إكسسوارات ماسية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.
اعتادت درة على الظهور على ريد كاربت المهرجانات بفساتين ملكية هوت كتيور، ولكن هذه المرة وعلى غير المعتاد اختارت إطلالة بسيطة مناسبة للخروجات المسائية.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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