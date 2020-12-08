بوسي شلبي تخطف الأنظار بـ"فيس شيلد" غريب وإطلالة بالأسود في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان محمد

تصوير_ محمود عبد الناصر

خطفت الإعلامية بوسي شلبي، الأنظار بإطلالة كلاسيكية مميزة، وماسك "فيس شيلد" بتصميم غريب، على الريد كاربت خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42.

ارتدت بوسي بلوزة كب باللوني الأسود والسيلفر، مع بنطلون أسود، وحقيبة يد بنفس لوني البلوزة، واختارت لهذة الإطلالة نظارة ذات عدسات شفافة،و مكياجاً قوياً وتركت شعرها منسدلاً.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.