أبرز الإطلالات الملكية لمهرجان القاهرة السينمائي خلال 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حرصت بعض نجمات الفن على الظهور بإطلالات ملكية، على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42 .

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز الإطلالات الملكية خلال 6 أيام مضت من مهرجان القاهرة السينمائي.

- هنادي مهنا:

ارتدت الفنانة هنادي مهنا في اليوم الخامس للمهرجان، فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام منفوخة، بذيل طويل ملكي، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- أسماء جلال:

ارتدت الفنانة أسماء جلال: في خامس الأيام فستانا طويلا، باللون الأزرق الملكي، بقصة جريئة عند الصدر، وفتحة ساق طويلة، مزينا برسومات باللون الفضي من أحدي الجانبين، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، إذ ارتدت أقراط طويلة متدلية، مع كلاتش باللون الروز، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود والروز.

-ياسمين صبري:

وطلت الفنانة ياسمين خلال حفل الافتتاح بفستان باللون الأسود، وتميّز الفستان بقصة الكب، وتزيّن بالتطريزات عند الصدر، وبالنقوشات من الأسفل. أما مكياجها فكان قويًا، فضلا عن أنها زيّنت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

- أروى جودة:

ظهرت الفنانة أروى جودة في الافتتاح بفستان باللوني الأبيض والأسود، كت ومزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت أروى مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

- درة:

كما ظهرت الفنانة درة بفستان باللون الأزرق أثناء حضورها حفل الافتتاح، وتميز الفستان بأنه منفوش ومتعدد الطبقات، ويوجد به حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت درة مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.