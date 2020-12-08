أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تطبيق التباعد الاجتماعي خارج المنزل فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر تطبيق التباعد الاجتماعي خارج المنزل فقط

يتجاهل العديد منا تطبيق التباعد الاجتماعي في المنزل أيضا رغم أهميته في الخارج والداخل كذلك.

لماذا يشكل خطرا؟

تطبيق التباعد الاجتماعي خارج المنزل فقط، قد ينقل إليك كورونا حال إصابة أحد أفراد الأسرة بالفيروس دون أن يدري.

كيف نحمي أنفسنا؟

ابق على مسافة متر ونصف بينك وبين كل شخص من حولك داخل المنزل وخارجه.