لـ13 فنانة.. أجرأ إطلالات السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة خلال 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

6 أيام مرّت على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، شهدت خلالها السجادة الحمراء إطلالات متنوعة ومتميزة وجذابة، خطفت الأضواء وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض النجمات اخترن تصميمات فساتين كانت الأجرأ، سواء عن قصد أو دون، فاحتل بعضهم تريند جوجل، وفي التقرير نستعرض لكم هذه الإطلالات خلال 6 أيام مضت من المهرجان.

- أسماء جلال:

ظهرت الفنانة أسماء جلال في حفل الافتتاح بفستان قصير، بقصة جريئة عند منطقة الصدر، مزيناً باللؤلؤ وقماش الشيفون الشفاف، واختارت تصفيفة wet look، مع مكياجًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه ناعم.

أما في اليوم الخامس ارتدت فستاناً طويلا، باللون الأزرق الملكي، بقصة جريئة عند الصدر، وفتحة ساق طويلة، مزينا برسومات باللون الفضي من أحدي الجانبين، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، إذ ارتدت أقراط طويلة متدلية، مع كلاتش باللون الروز، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود والروز.

- سارة عبد الرحمن:

اعتمدت الفنانة سارة خلال حضورها حفل الافتتاح فستانا فضيا لامعا، جاء التصميم بفتحة صدر جريئة، مع فتحة ساق طويلة الأمر الذي جعل إطلالتها تبدو مبالغ فيها، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي، مع مكياج قوي، ونسقت مع الإطلالة المونوكرومية كلاتش وحذاء بنفس لون الفستان.

- سارة التونسي:

اختارت الفنانة سارة في الافتتاح فستانا طويلا، منفوشا باللون الأسود مرصعا بخطوط باللون الذهبي، جاء الفستان بقصة صدر جريئة، مع صيحة الظهر المكشوف، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع مع خصلات منسدلة، وماكياجا ناعماً، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات بتصميم ناعم.

- ريموشكا:

ارتدت البلوجر الشهيرة ريموشكا أثناء حضورها حفل الافتتاح أيضا، فستاناً طويلا باللون الأبيض، مزينا بكاب من الريش، اتسم الفستان بفتحة صدر جريئة، مع قصة stomach، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع، مع ماكياجًا قوياً، واختارت إكسسوارات ماسية مع حقيبة على شكل قفص طيور.

-نورهان منصور:

اختارت الفنانة نورهان منصور في حفل الافتتاح فستانا قصيرا، باللون الأسود من قماش الدانتيل الشفاف، مزيناً بالكامل بالتطريزات، واتسم الموديل بقصة صدر جريئة، وإكستنشن طويل من الخلف، ونسقت مع إطلالتها المونوكرومية كلاتش وحذاء مفتوح وجلافز بنفس لون الفستان.

-بسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي في اليوم الثاني للمهرجان جامبسوت باللون الأسود مفتوحًا من منتصف الصدر علي شكل حرف "V"، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وإكسسوارات ماسية مكونة من عقد باللون السيلفر وحلق من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً واختارت "كلاتش" باللون السيلفر.

وارتدت "بسنت" جامبسوت باللون الكحلي الغامق في اليوم الثالث للمهرجان، من قماش الساتان وجاء الجامبسوت مفتوحاً من منطقة الصدر والأكتاف، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون السيلفر، وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق طويل سيلفر وإسوار من نفس اللون،واعتمدت تسريحة شعر "ذيل الحصان" المرفوع.

- مريم الخشت:

وارتدت الفنانة مريم الخشت خلال حضورها اليوم الثاني للمهرجان فستانا طويلا باللون الأحمر، فستانًا كت ودون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وتالقت مريم خلال حضورها اليوم الثالث للمهرجان بفستان طويل، باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الصدر،ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة العيون.

- نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين خلال حضورها اليوم الثالث فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا من الأطراف بشرائط باللون الأبيض، وأزرار باللون النحاسي، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، واختارت كلاتش وحذاء كلاسيكي باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

- داليا مصطفى:

ارتدت الفنانة داليا مصطفى في اليوم الرابع للمهرجان فستانا قصيرا باللون الأبيض، بقصة الكب، وبدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- إيمان العاصي:

طلت الفنانة إيمان العاصي بفستان طويل، باللون الأسود، من قماش الشيفون الشفاف، بقصة صدر على شكل حرف V، بدون أكمام، واعتمدت تصفيفة الشعر ذيل حصان، مع ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية السموكي، وأحمر شفاه نيود، وذلك خلال حضورها اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي.

- سينتيا خليفة:

ارتدت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية سينتيا فستاناً طويلا، باللون الجملي، بقصة كب، مزيناً من الخصر بسلاسل متعددة من المعدن، وفتحة ساق طويلة، واختارت وضع مكياج فرعوني، مع إكسسوارات ضخمة، وكلاتش لامع بنفس لون الفستان، وذلك في اليوم الخامس من مهرجان القاهرة.

-إنجي المقدم:

ظهرت الفنانة إنجي المقدم في اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي بفستان قصير، باللون الفضي ميتاليك، مزيناً بالشراشيب، بقصة صدر جريئة، ونسقت مع الفستان بليزر كلاسيكي باللون الأسود، واختارت إكسسوارات ناعمة مكونه من أقراط، وخواتم، واعتمدت كلاتش باللون الأسود، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع مكياجا قوياً.

- هنا شيحة:

ارتدت هنا في اليوم الخامس للمهرجان فستانا طويلا، باللون الأسود، بصيحة الأكمام المفتوحة، مع فتحة ساق جريئة، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل، مع مكياجًا قويا، واعتمدت كلاتش معدني.