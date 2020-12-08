رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي ارتدت الفنانة رانيا يوسف جامبسوت باللون الأصفر المستردة من قماش المخمل، مختلف عن إطلالتها المعتادة. وتميز التصميم بوجود فتحة عند منطقة الخصر، وإكستنشن من نفس قماش الفستان، وذلك خلال جلسة تصوير جديدة. واعتمدت رانيا مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي. واختارت رانيا أن تترك شعرها مرفوع ومنسدلا للخلف، واعتمدت إكسسوارات ناعمة مكونة من أقراط متدلية.

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