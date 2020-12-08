مكياج عيون لامع لحفل نهاية العام من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - يعد مكياج العيون اللامع أحد أساليب المكياج الرائجة التي تناسب الحفلات والسهرات، وبالإمكان اعتماده بأشكال وألوان مختلفة تتناغم مع ألوان ملابسك. لذلك يعد خياراً رائعاً لحفل نهاية العام، كونه يوفر للمرأة إطلالة احتفالية لافتة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أساليب مكياج عيون لامع لحفل نهاية العام، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج عيون لامع باللونين الأخضر والأزرق

مكياج عيون لامع باللونين الأخضر والأزرق



المكياج الملون والمكياج اللامع يعدان من أبرز صيحات المكياج لهذا الشتاء، لذلك بإمكانك اعتماد مكياج عيون لامع باللونين الأخضر والأرزق لحفل نهاية العام، من خلال تظليل كامل العين باستخدام ظل العين الأخضر اللامع والأزرق الداكن، الى جانب تحديد العين بالكحل الأسود الواضح، والرموش الطويلة والكثيفة والروج النيود اللامع.

تابعي المزيد : أفضل كونسيلر لإخفاء الهالات السوداء بشكل تام



مكياج عيون لامع بألوان الباستيل

مكياج عيون لامع بألوان الباستيل



إذا كنت من محبات ألوان الباستيل، بإمكانك اعتماد مكياج عيون لامع يمزج بين ألوان الباستيل المشرقة لحفل نهاية العام، فهو يمنح عينيك الإشراقة والتوهج. امزجي بإتقان ظلال العيون بألوان الباستيل اللامعة: الأخضر والأزرق والبنفسجي والوردي، فوق كامل الجفن العلوي وصولاً الى حدود الحواجب، وعلى طول خط الجفن السفلي، من ثم حددي داخل العين بالكحل الأزرق الفاتح. واستخدمي الرموش الاصطناعية لتعزيز جمال العين. أما الروج فاعتمديه باللون الوردي الفاتح واللامع.

تابعي المزيد : مكياج عصري بألوان متنوعة من وحي مي عز الدين



مكياج عيون لامع باللون الزهري

مكياج عيون لامع باللون الزهري



مكياج العيون الزهري هو أحد أكثر أساليب المكياج رواجاً بين النساء، كونه يتناغم مع جميع ألوان البشرة، إذ يضيء البشرة السمراء، ويمنح البشرة البيضاء الإشراقة والتوهج. لذلك، بإمكانك اعتماده لحفل نهاية العام بأسلوب راق بلمسة لامعة، من خلال استخدام ظل العين الزهري اللامع على كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك، وتحت الجفن السفلي. كما يتم تحديد العين ومدمع العين بالكحل الأسود، الى جانب الرموش الاصطناعية. واعتمدي أحمر الشفاه النيود المائل الى الوردي.

تابعي المزيد : مكياج محجبات للسهرات وحيل لتكبير العيون



مكياج عيون معدني لامع باللون الأخضر

مكياج عيون معدني لامع باللون الأخضر



أما إذا كنت من محبات مكياج العيون المعدني، اعتمديه باللون الأخضر اللامع لحفل نهاية العام، بأسلوب السموكي. استخدمي ظلال العيون المعدنية باللون الأخضر اللامع على كامل الجفن العلوي، من ثم مرري ظل العين الداكن عند حدود العين الخارجية، وامزجيهما جيداً، بعدها استخدمي رسمة الأيلاينر الممدود من مدمع العين وحتى خارج العين، على أن يكون مجنحاً. ولاكتمال الطلة، حددي شفتيك بقلم تحديد الشفاه النيود الداكن، من ثم املئيهما بالروج النيود الفاتح.

تابعي المزيد: كيفية تحضير بودرة مائية للوجه في المنزل