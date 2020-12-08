مستحضرات مكافحة التجاعيد تنصح بها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - تبدو نجمات كثيرات في سن العشرينات أو الثلاثينات، إلا أنهن في الواقع يكنّ تخطين الأربعينات والخمسينات، مما يجعل النساء يتساءلن عن سر هذا الشباب والتألق. فبشرة النجمات لا تعرف طريقاً الى التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث تبدو دائماً مشرقة ومتوهجة وخالية من علامات التقدم في السن.

في هذا المقال، نرصد لك مجموعة مستحضرات عناية بالبشرة تعمل على مكافحة التجاعيد تنصح بها النجمات.



Augustinus Bader The Cream

Augustinus Bader The Cream



شاركت ميلاني غرانت، خبيرة التجميل الخاصة بالنجمة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، تفصيلاً مهماً في روتين العناية بالبشرة الذي تعتمده النجمة، والذي يعد السر وراء بشرتها الشابة، وهو كريم الوجه Augustinus Bader The Cream، فهو يعمل على ترطيب البشرة ويعزز من تجددها بفضل تركيبته التي تحتوي على الألوفيرا ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية والفيتامينات التي تمد البشرة بالتغذية والترطيب الضروريين.

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Kate Somerville ExfoliKate Cleanser Daily Foaming Wash

Kate Somerville ExfoliKate Cleanser Daily Foaming Wash



أخبرت النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez، أن حمض الغليكوليك هو الذي يمنح بشرتها توهجاً صحياً وبشرة صافية. فهي تستخدم Lancer Skincare Retexturizing Treatment Cream، الذي يعمل على تقشير البشرة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وتوحيد لون البشرة، كما يترك البشرة لامعة ومتوهجة بشكل طبيعي.

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Charlotte Tilbury Goddess Skin Clay Mask

Charlotte Tilbury Goddess Skin Clay Mask



قبل كل مناسبة مهمة أو مهرجان عالمي، تدلل النجمة صوفيا فيرغارا Sofía Vergara، بشرتها بقناع الطين Charlotte Tilbury Goddess Skin Clay Mask، فهو يحوّل البشرة خلال عشر دقائق، إذ يتركها منتعشة ورطبة وناعمة ونظيفة في الأعماق.

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Clarins Super Restorative Total Eye Concentrate

Clarins Super Restorative Total Eye Concentrate



شاركت النجمة ثاندي نيوتن Thandie Newton متابعيها في إحدى المرات، حبها لجميع منتجات العناية بالبشرة من علامة كلارنس Clarins، لا سيما كريمات العين ومرطبات الشفاه، وتحديداً كريم العين Clarins Super Restorative Total Eye Concentrate، فهي تستخدمه صباحاً ومساء، وهو يعمل على التقليل من الخطوط الدقيقة والتخفيف من الانتفاخات والهالات السوداء تحت العين.

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Sisley Paris Black Rose Cream Mask

Sisley Paris Black Rose Cream Mask



تنشر النجمة جانيوري جونز January Jones بانتظام بعض المعلومات عن روتين العناية بالبشرة الخاص بها، وما الذي تفعله لتبدو بشرتها مذهلة للغاية. وأحد المستحضرات المفضلة لديها هو ماسك الوجه Sisley Paris Black Rose Cream Mask، وهو ماسك مصمم خصيصاً لمنح البشرة مظهراً شاباً وحيوياً على الفور.

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