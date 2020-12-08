10 أكسسوارات مجوهرات لن تستطيعي الإستغناء عنها عام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - هي مجوهرات عصرية من الذهب عيار 18 أو مطعمة بالأحجار نصف كريمة ابتكرتها دور أزياء أو ماركات لدور أكسسوارات وتتميز بمرونة تصاميمها ومواكبتها لإطلالاتك النهارية. ما أبرز الصيحات التي سادت تلك الأكسسسوارات والتي ستحملينها معك للعام المقبل؟ إكتشفيها معنا من خلال ما اخترناه لك الخليج 365 من موقعي التسوق الالكتروني:

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Layer necklaces

GUCCI NECKLACE



وهي السلاسل المتفاوتة الطول والتصاميم والتي نرتديها دفعة واحدة ويمكن أن نضعها مع جينز أو مع فستان أو لتلبية غداء عمل. أطلقت دور الأزياء العريقة تصاميم تشبه القيود أي chain necklace ومنها دار غوتشي.

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Double Drop necklace

Fendi



وهي العقد المزدوج الذي يلتف حول العنق وينحدر طرفه المفتوح نحو الأسفل. ننصح بارتدائه مع بلوزة او فستان بياقة جريئة مفتوحة على شكل الرقم سبعة. أنظري الى عقد جفنشي.

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Mismatched Earrings

Fendi



وهي الأقراط التي لا تكون متساوية من حيث الطول أو التصميم فأقراط متفاوتة الطول والشكل وأقراط فندي كذلك الأمر التي تمثل الحرف F معكوساً على كل جهة من الأذن.

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Single Drop earrings

alighieri single drop



وهو القرط الذي نرتديه في أذن واحدة فيما تترك الجهة الثانية فارغة. أنظري الى هذا التصميم المشغول من الذهب عيار 18 ق من ماركة Alighieri

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Hoop Earrings

paco rabanne



كنا نسميها بالأقراط الغجرية والتي تتميز بحلقة دائرية واليوم نراها إما من الذهب أو الفضة أو مرصعة بأحجار شواروفسكي. أنظري الى الأقراط التي احترناها لك من دار Paco rabanne.

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Cuff bracelet

rosantica embelished cuff



هي أساور إغريقية الطراز مطلية بالذهب عيار 18 قيراطاً وتتميز بشكلها العريض لذا كانت نساء الطبقة الارستقراطية في زمن الإغريق يضعنها على ذراعهنّ. اخترنا لك تصميماً مرصعاً بالاحجار الملونة من ماركة Rosantica .

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Waves bracelet

sylvia toledano



وهي اساور تتميز بتاريج خطوطها التي تذكرنا بأمواج البحر ومن هنا اتخذت تسميتها. أنظري الى هذا السوار الرائع من Sylvia toledano.

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Enameled rings

bea bongiasca



وهي الخواتم الهندسية الشكل المطلية باللاكر الملون ويتداخل في التصميم الأحجار الملونة او اللؤلؤ أو الذهب أو الفضة. إليك هذا الخاتم الرائع الذي يتميز بخطوطة الملتوية من Bea Bongiasca.

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Chain silver brooch

bottega chain brooch



وهي مشابك من الفضة الخالص ويتميز بشكل يقارب الحبال. إليك هذا المشبك الرائع من Bottega Venetta.

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Bow brooch

gucci bricade brooch

وقد تفننت دار غوتشي بتصميم مشابك من قماش البروكاد توضع على السترات او القمصان.

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