فيديو.. لقطات من حنة رنا سماحة: رقص وأحضان

علاقات و مجتمع

تستعد الفنانة رنا سماحة لعقد قرانها الشهر الجاري، واحتفلت أمس بحفل حنتها في بيتها، حيث من المقرر أن تتزوج الملحن سامر أبو طالب.

وعبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت "رنا" مجموعة من القصص التي تظهر احتفالها بحنتها.

ظهرت رنا سماحة بأكثر من فستان احتفالا بالحنة، أحدها فستان أبيض وطرحة بيضاء تشير لكونها العروسة، ورقصت على نغمات الأغاني.

وفي "ستوري"، أخرى نشرت فيديو لها وهي ترقص مع صديقاتها بفستان فضي قصير، ووسط الاحتفال حضر العريس إلى الحنة واحتضن عروسته رنا سماحة، وسط تأثر الجميع ودموع العروسة.

جدير بالذكر أن رنا سماحة احتفلت بخطوبتها على سامر أبو طالب بداية شهر أكتوبر الماضي، وقررا أن يكون الزفاف نهاية العام الجاري.

وقالت رنا إن سامر صديقها منذ 15 عاما خلال فترة دراستهما في معهد الموسيقى العربية، مشيرة إلى أنه في هذا الفترة أصدر ألبوما غنائيا وكان مشهورا، ثم بعدها شاركت في برنامج "ستار أكاديمي" واكتسبت شهرتها وظلا أصدقاء، إلى أن تحولت الصداقة إلى حب وارتبطا رسميا.