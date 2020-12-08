"ماتت حماته وأخته".. تفاصيل ليلة رحيل عريس المنصورة: شعر بسكرات الموت

علاقات و مجتمع

كانت الفرحة لم تسعهما، حين استقل العروسان برفقة أسرتهما السيارة للذهاب لشراء الشبكة، فالخطوبة لم يتبق عليها سوى أيام معدودة، لكن القدر جاء بترتيب مغاير، أبدل حالة الفرح لحزن خيم على قرية "نقيطة" بالمنصورة، إذ انقلبت السيارة وتوفى العريس "فتحي إبراهيم" ولحقت به حماته وشقيقته.

داخل قرية "نقيطة" سكن الحزن في قلوب الأهالي، فالفاجعة لم تحل بمنزل واحد، بل انتقلت لمنزل العروس "آلاء"، إذ فقدت والدتها، وخطيبها الذي جمعها به علاقة طيبة منذ لقائهما في الصيدلية التي يعملان بها.

محمود عبدالعاطي، هو أحد جيران العريس المتوفي، تحدث لـ"هن"، عن صفاته الطيبة التي اتسم بها "فتحي": "كان طيب جدًا ومحترم.. محبوب من كل الناس وعشان كدا كلنا زعلانين عليه"، فعلاقة "محمود" بالعريس الراحل، وقع أغلبها من واقع الصيدلية التي يعمل بها: "هو كان شغال في صيدلية جنب المنزل عندنا.. وكنت بروحله دايمًا".

وفي الفترة الأخيرة انشغل "فتحي" بتجهيزات خطبته التي كان من القرر عقدها يوم الجمعة القادمة: "هو وآلاء كانوا شغالين مع بعض في صيدلية واحدة.. وكانوا قرايين فاتحة في سبتمبر اللي فات.. وخطبتهم الجمعة.. لكن للأسف ملحقوش يفرحوا".

ليلة الحادث الأليم كان اللقاء الأخير الذي جمع بين "محمود" وجاره "فتحي"، حين ذهب إليه في الصيدلية: "روحتله عشان كنت تعبان شوية.. فضلت اهزر شوية معاه.. لكن هو كان في دنيا تانية خالص وكان تايه.. فعلًا كانت سكرات الموت باينة عليه لأنه كان على غير عادته".

حالة الصدمة والحزن تعيشها القرية بأكملها، لسيرته الطيبة وللفاجعة التي حلت بهم: "هي مصيبة كبيرة.. وكمان العروسة مامتها مامت.. كل القرية في حزن شديد.. ربنا يرحمهم يارب".

حادث مصرع عريس وحماته وشقيقته

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحادث أسفر عن وفاة حماة العريس وتدعي سها على محمد علي، 43 عامًا، من قرية نقيطة ووصلت المستشفى جثة هامدة، ثم توفيت شقيقة العريس وتدعى ليلي إبراهيم فتحي، 24 سنة، متأثرة بنزيف في المخ، وبعد ساعات توفي العريس فتحي إبراهيم فتحي، 24 عامًا.

وأضاف مكي، في تصريح، أنه جرى احتجاز كل من العروسة آلاء شريف عبد العاطي 18 عامًا، مصابة باشتباه كسر في عظام الساق اليسرى وعظام الوجه واشتباه نزيف داخلي، والسيد السيد احمد السعيد 38 سنة، سائق الأتوبيس، من سندوب، مصاب بكسر في الفقرات، بالإضافة للطفل مصطفى محمد فوزي، 15 شهرا، اشتباه بخلع في عظمه الفخذ والورك وحالته مستقرة.