عمرها 16 عاما وخانت زوجها.. مشاهد من قصة عروس الهرم المنتحرة

علاقات و مجتمع

تزوجت وهي دون السن القانونية، ما أوقعها في مشكلات بالجملة انتهت بها إلى الانتحار، حادث مؤلم وقع مساء السبت الماضي، ومال زالت تحقيقات النيابة تكشف المزيد من المفاجآت بشأنه.

في الساعة الـ11 مساء، شهد شارع جمال حسين المتفرع من شارع الشهيد أحمد حمدي بالطوابق، واقعة انتحار عروسة تبلغ من العمر 16 عاما فقط، وتبعها زوجها البالغ من العمر 17 عاما.

قصة حب

قصة حب جمعت بين الفتاة التي تزوجت منذ ما يقرب من شهر، وزوجها البالغ من العمر 17 عاما، وقررا الزواج عرفيا بعلم الأهل، ولكن ليس بشكل قانوني لأنه يعتبر زواجا مبكرا غير قانوني، حيث أن كلا الزوجين لم يتما 18 عاما.

اكتشاف الخيانة

كانت الزوجة كثير الشجار مع حماتها، ودوما ما يسمع الجيران ألفاظا نابية بين الثنائي خلال المشاجرات التي لم تتوقف على مدار شهر، وكشفت تحقيقات النيابة أن الزوجة المنتحرة كانت متزوجة عرفيا من آخر قبل زواجها بحوالي أسبوع، وفي يوم الانتحار اكتشفت حماتها أنها تحادث شخصا آخر غير زوجها في الهاتف ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما.

مشاجرة عنيفة

المشاجرة تطورت بين الزوجة وحماتها، إلى تشابك بالأيدي وصراخ وتعدى كلا الطرفين على بعضهما البعض، وعندها أخذت الزوجة موس وتعدت به على حماتها ما أدى إلى حدوث قطع وشقوق في وجه الحماة، وخوفا من انتقام حماتها قررت الزوجة الانتحار.

الانتحار

من شرفة الطابق الرابع بالهرم، ألقت الزوجة بنفسها إلى الشارع فسقطت على سيارة مركونة ومنها إلى الشارع جثة هامدة، ولحقها فورا زوجها وقرر أن يتخلص من حياته هو الآخر مرددا، "ليه هتموتي وتسيبينى لوحدي؟"، وبالفعل قفز هو الآخر وتخلص من حياته.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه على الرغم من أن الزوج صغير السن إلا أنه مسجل خطر، وله سوابق هتك عرض وخطف وحيازة سلاح أبيض.