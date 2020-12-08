قلق حقيقي.. اكتشاف علامة تحذير جديدة لـ"كوفيد طويل الامد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تميل أعراض كورونا إلى ارتفاع درجة الحرارة وسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق، لكن أحد خبراء الأمراض أوضح الآن أن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون علامة تحذير لما يسمى بـ "كوفيد طويل الأمد".

ولكن هل يمكن أن يكون ضعف الانتصاب علامة على مرض كوفيد الطويل؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لـ" express".

كشف أحد العلماء الآن أن ضعف الانتصاب قد يكون بسبب فيروس كورونا، وحذرت خبيرة الأمراض المعدية الدكتورة دينا جرايسون من أن الرجال المصابين بفيروس كورونا قد تظهر عليهم أعراض المرض لفترة طويلة بعد تاريخ الإصابة الأولي.

لا يزال من غير الواضح تمامًا سبب استمرار ظهور أعراض كوفيد على بعض المرضى، وقد أُطلق على هذه الظاهرة اسم " كوفيد طويل الأمد"، وقد تظهر الأعراض على بعض الأشخاص لأشهر بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

حتى بعد أن تكون النتيجة سلبية، قد تستمر الأعراض، وقالت جرايسون إن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون أحد أعراض كوفيد الطويلة.

وأضافت: "هناك بعض القلق الحقيقي هنا من أن الرجال قد يعانون من مشاكل طويلة الأمد من ضعف الانتصاب بسبب هذا الفيروس لأننا نعلم أنه يسبب مشاكل في الأوعية الدموية".

وتابعت: "هذا شيء يثير قلقًا حقيقيًا، لا يقتصر الأمر على أن هذا الفيروس يمكن أن يقتلك، بل يمكن أن يتسبب في الواقع في مضاعفات طويلة الأمد - وربما - تدوم مدى الحياة."

ولكن لمجرد إصابتك بضعف الانتصاب، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا.

ضعف الانتصاب - أو العجز الجنسي - هو حالة شائعة جدًا يمكن أن يكون لها عدة أسباب.

يؤثر الضعف الجنسي بشكل رئيسي على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، ولكن يمكن أن يتطور في أي عمر.

لا داعي للقلق عادةً، لكن يجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب إذا استمر حدوث ذلك.

قد يكافح الرجال للحفاظ على الانتصاب إذا كان هناك انسداد في تدفق الدم إلى القضيب، قد يكون ناتجًا عن الإجهاد أو القلق أو شرب الكثير من الكحول أو مجرد التعب.

إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول هم أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب، قد يكون الضعف الجنسي أيضًا نتيجة لتناول بعض الأدوية.

إذا كان لضعف الانتصاب تأثير على حياتك اليومية، يجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب، كما يُزعم أن فقدان الوزن، والإقلاع عن التدخين، وتناول نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة يوميًا يقلل من خطر إصابتك بالعجز الجنسي.