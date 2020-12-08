7 نصائح مفيدة للتمتع بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعتبر الحياة المديدة والعيش بصحة جيدة لأطول فترة ممكنة أمنية غالية يسعى إليها الجميع، وأشار خبراء الصحة بمجلة "جالا" الألمانية إلى أن هذه الأمنية يمكن تحقيقها من خلال اتباع النصائح التالية:

النشاط الرياضي

تساعد الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على شكل الجسم وتقليل الإجهاد وتقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض مثل مرض السكري وهشاشة العظام، وحتى في سن الشيخوخة ينصح الخبراء بالتمارين الخفيفة عدة مرات في الأسبوع.

النظام الغذائي المتوازن

التغذية السليمة ضرورية للصحة، فالفواكه والخضروات والدهون الصحية مهمة بشكل خاص لصحة الجسم، ومن الأفضل الإقلال من اللحوم والسكر والأطعمة المصنعة، والاعتماد على أطعمة مثل الثوم والزنجبيل والفلفل الحار، لما لها من تأثيرات مضادة للفيروسات والبكتيريا، وبالتالي يمكن أن تمنع الأمراض بشكل فعال، خاصة المتعلقة بالجهاز الهضمي.

شرب كميات كافية من الماء

يجب أن الجسم على ما يكفيه من الماء أو السوائل، وهو ما يقدره الخبراء بلترين يوميا، مع استبدال المشروبات المحلاة بالماء أو الشاي غير المحلى.

التمارين الذهنية

تحتاج العقول هي الأخرى للتمرينات وأن تكون في لياقة دائمة على سبيل المثال من خلال الألغاز المتقاطعة وألعاب الكمبيوتر أو تعلم لغات جديدة.

الحصول على قسط كاف من النوم

يتجدد الجسم خلال النوم وتعاد عملية شحن الطاقة وهو السر في أننا نستفيق من النوم بحالة جيدة ونشاط متجدد.

المحافظة على العلاقات الاجتماعية

تقلل الصلات الاجتماعية من الإجهاد والتوتر، فضلا عن أن لها تأثير وقائي ضد الأمراض العقلية مثل الاكتئاب والزهايمر.

الاسترخاء

تساعد فترات الراحة المنتظمة في الحياة اليومية على الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتوتر والضغط العصبي.