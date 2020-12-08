أطباء يحذرون من ألعاب الرماية المخصصة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال من أن بعض ألعاب الرماية الخاصة بالأطفال تمثل تهديدا خطيرا عليهم مثل لعبة السهام المريشة وبعض أنواع المسدسات.

وأوضحت الرابطة الألمانية أنه في كثير من الأحيان لا يمكن للطفل التصويب بدقة على اللوحة المخصصة لاستقبال القذائف، وهو ما يشكل خطر انحرافها أو ارتدادها بعد الارتطام بالحافة الصلبة أو الجدار لتصيب الطفل أو من يقف بجواره، وقد تنشطر هذه المقذوفات إلى شظايا صلبة تتسبب في إصابة الطفل.

وأشار الأطباء الألمان إلى تزايد الخطورة بشكل خاص إذا أصابت إحدى هذه الشظايا عين الطفل، وهو ما قد يتسبب في الإضرار بالشبكية، بل قد يتطور الأمر مع الوقت لانفصال الشبكية وهو ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالعمى.