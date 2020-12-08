"كالوريز" بالجملة.. تعرف على السعرات الحرارية الموجودة في السينابون

صحة

يعتبر السينابون واحدا من ألذ الحلويات المحبوبة لدى الجميع، فهو مصنوع بالأساس من العجين المحتوي على الدقيق والزبد والخميرة، والمحشو بالسكر والقرفة، يميز "فروستنج" السكر الشهير أو صوص الشوكولاتة، له محل مخصوص يباع فيه يحمل نفس الاسم.

ولكن على الرغم من شهرته الواسعة إلا أنه يمثل كابوسا بالنسبة لمتبعي الحمية الغذائية، وراغبي الرشاقة، إذ تحتوي القطعة الواحدة منه على عدد كبير من السعرات الحرارية، تصل إلى 880 كالوري بحسب موقع سينابون على الإنترنت، وتلك هي القطعة الكلاسيك.

أما بيكان بون الشهيرة بالمكسرات وصوص الكراميل ففيها 1080 كالوري، وفيما يلي في هذا الجدول معظم السعرات الحرارية الموجودة في منتجات سينابون الغذائية.

وفي حالة أكلت تلك الحلوى اللذيذة سيكون عليك حرق كثير من السعرات الحرارية، إذا تناولته داخل المول التجاري، يجب أن تسير لمدة 3 ساعات و50 دقيقة قبل أن تخرج منه كي تتمكن من حرق تلك السعرات الكبيرة والتي تمثيل ما يزيد عن 40% من الاحتياج اليومي من الكالوريز.

وهناك قاعدة رياضية شهيرة تقول إنه كلما تناولت طعاما صحيا لن يؤذيك، ولكن إذا تناولت طعاما غير صحي غني بالسكريات والدهون فلن تتوقف أبدا وستظل تتناوله دون توقف، وسيكون عليك بذل مجهود كبير لإحراق تلك الدهون والسعرات الحرارية.

وقطعة واحدة من لفائف القرفة ستكلفك الكثير لإحراقها والذي لن يكون سهلا بالمرة، حيث تحتوي القطعة الواحدة من خبز القرفة بالصوص الخاص به من 620-846 سعرة حرارية.

معادلات التمرين التي ستحتاجها لإحراقها كالتالي.

المشي: 160-218 دقيقة.

ركوب الدراجة: 88-120 دقيقة.

الجري: 66-90 دقيقة.

وذلك في المتوسط للوزن والقوة من التمرين.

كما الوجبة السريعة المكونة من (برجر، بطاطاس مقلية، وصودا) فيها حوالي 1300 سعرة حرارية. لذا، فإن "حرق هذه الوجبة الصغيرة" ستستغرق حوالي ساعتين من التمرينات.