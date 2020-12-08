إيصالات أمانة بين أشقاء تنتشر عبر "فيس بوك": "هاتوا الفلوس اللي عليكم"

علاقات و مجتمع

رباط مقدس لا ينقطع عادة مهما حدث، الأشقاء لا يعوضون أبدا، فالداخل بينهما خاسر، منذ الولادة وحتى الممات يجمعهما الدم والمواقف الإنسانية التي لا تعد فالشقيق هو "السند"، والأخت هي مصدر كل الحنان، ولكن في موقف طريف انتشر بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور لشقيقات قررن أن يكتبن وصولات أمانة لأخواتهن.

من نادين إلى إيمان تقريبا نفس المحتوي، حيث كتب الشقيق موقفا معبرا عن احتياجة المادي لشقيقته، في الرسالة الأولى التي انتشرت كتبت أحد الأشخاص ويدعى فارس رسالة خطية إلى أخته "إيمان"، بعدما استلف منها 25 جنيها، فيها، "أقر أنا فارس انني استلفت من اختي ايمان 25 جنيه وهردهم بعد يومين 50 جنيه عشان هي بتقبل الربا عادي"، مذيلة لـ"إمضاء الشحات فارس وبصمة الشحات".

ونشرت تلك الرسالة عبر صحفات مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت نظيرة لها كتبها شخص يدعى محمد إلى أخته نادين، وكتب، "أقر أنا محمد انني استفلت من نادين اختي 75 جنيه عشان اشتري اكل وهردهم بيعد يومين 100 جنيه عشان هي بتقبل الربا عادي"، مذيلة بـ"إمضاء الشحات وبصمة الشحات"، ومصحوبة بصورة بيتزا التي تناولها محمد.

تلك الرسائل الطريفة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوحت لكثير من الأشقاء في تنفيذ نفس الفكرة الغريبة، وكان من بين التعلياقت على الصور المنتشرة، "والله برافو عليها نادين عرفت تاخد حقها من اخوها"، و"يا فضيحة الاخوات بقت عالمية"، و"هو فعلا يا جماعة ليه على طول الاخوات الولاد مفلسين والبنات معاهم فلوس؟"، وقال آخر في تعليقه، "الحمدلله لقيت الحل عشان مموتش اخويا كل يوم 9 خنقاقات على الفلوس السلف اللي بياخدها ومبيرجعاش اخيرا كمان هاخدها منه الضعف، أحمدك يا رب".