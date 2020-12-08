البطاطس شديدة الخطورة على الحوامل لهذا السبب

صحة

حذر برنامج We Chat messenger، من المواد الخطرة الموجودة في البطاطس، التي يمكن أن تضر بالجسم، وقد تسبب أمراض كثيرة.

وذكر أن "القلويات" التي قد تتراكم أثناء إنبات حبات البطاطس، تعتبر شديدة الخطورة على النساء الحوامل، حيث يمكن أن تسبب مشاكل في نمو الجنين داخل الرحم.

كما نصح أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم، توخي الحذر مع البطاطس.

بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، ولفت البرنامج، إلى أن الاستهلاك المفرط للبطاطس يعد أيضًا أمرًا خطيرًا بسبب محتوى البوتاسيوم، الذي يضغط على الكلية.

كما أوصى بعدم تناول البطاطس ذات البقع الخضراء على القشرة، لأنها تحمل نسبة مرتفعة من مادة السولانين وبالتالي ربما تراكم هذه المادة في جسم الإنسان له تأثير سلبي على الصحة.

وفي النهاية ينصح الناشر بطهي البطاطس بشكل جيد لمنع دخول المواد الضارة إلى الجسم.

وتعد البطاطس من الأكلات المفضلة التي يحبها جميع الفئات العمرية، وتعددت طرق تحضيرها من صينية البطاطس باختلاف طرق تحضيرها، والبطاطس المحمرة وسلطة البطاطس بالبيض والزيتون وغيرها.

يقدم موقع "هُن" طرق عمل البطاطس بأشكال مختلفة منها:

البطاطس محمرة

المقاديركليو بطاطس.

فنجان صغير خل.

ماء وملح.

طريقة التحضير

يتم تقطيع أصابع متساوية على اللوح أو بأداة تقطيع البطاطس، ثم نغلي الماء بالملح ثم بعد الغليان مباشرة نضع الخل على البطاطس في الماء المغلي ونغطيها ونتركيها لمدة لخمس دقائق.

نصفي البطاطس من الماء ثم نقليها بشكل عادي ويشترط وضع كمية غزيرة من الزيت ونقدمها مع الكاتشب والمايونيز.بطاطس فريسكاس من كوك دورالمقادير:4 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم مقطعة أصابع.

نصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقشر البطاطس ونغسلها جيدًا ثم نقطعها أصابع طويلة متوسطة.

نضع الدقيق والبيكنج البودر والملح والشطة والفلفل ثم نقلبهم جيدًا، ونضيف الماء مع الاستمرار في التقليب حتى تختلط جميع المكونات.

نضع البطاطس في الخليط ونقلب جيدًا، حتى يندمج الخليط مع البطاطس ونضعهم في الثلاجة لمدة 45 دقيقة.

نخرج البطاطس ونضعها في الزيت الساخن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي المقرمش، نقدمها ساخنة مع الصوص والدجاج المحمر.البطاطس المكسيكيةالمقادير:800 جرام بطاطس مقطعة إلى مكعبات.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصلة، مفرومة فرمًا ناعمًا.

1 فص ثوم، مفروم فرمًا ناعمًا.

½ ملعقة صغيرة شطة معتدلة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة كمون.

½ ملعقة صغيرة فلفل حار زبادي، للتقديم.

طريقة التحضير

نغلي البطاطس لمدة 5 دقائق، ثم نسخن الزيت في مقلاة ونقلي البصل لمدة 8 دقائق.

نضيف الثوم والتوابل، ثم نقليهم لمدة دقيقتين، نصفي البطاطس ونضعها في مزيج البصل.

نرفع درجة الحرارة ونحرك البطاطس فى المقلاة بحيث يتم تغطيتها بكل مكونات التتبيلة.

نطهيها لمدة 10 دقائق حتى تصبح طرية، ثم تقدم مع الزبادي، مع رش قليلاً من الفلفل الحار.