بعد ولادتها بدون ذراع.. أم تجمع تبرعات للحصول على طرف صناعي لطفلتها

علاقات و مجتمع

ولدت طفلة بدون يديها اليمنى، وحصلت على ذراع آلي بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني، لفتح هدايا عيد الميلاد بعد جمع التبرعات لها، حسب ما نشرته صحيفة مترو البريطانية.

واجهت الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات، صعوبة في الإمساك بأدوات المائدة لتقطيع عشاء عيد الميلاد الخاص بها وتغليف الهدايا، لكن هذا العام حصلت على ذراع آلي لتكون قادرة على القيام بالمهام التي لم تكن تقدر عليها.

ظلت الأم إيما ماونتفورد، 38 عامًا، تبحث عن طرف صناعي لمساعدة ابنتها ووجدت "ذراع البطل'' Open Bionics، وهو طرف بيوني متعدد القبضة مخصص بمبلغ ألف جنيه إسترليني.

وبدأت عائلة الطفلة ليكسي في جمع التبرعات، وبفضل متبرع استطاعوا جمع المبلغ في أقل من 24 ساعة لإسعاد طفلتهم قبل نهاية هذا العام.

اكتشف الأطباء أن ذراع الطفلة ليكسي كانت مفقودة حين تم فحص والدتها "إيما"، وعلى مدار 20 أسبوعًا من الحمل بعد إجراء الاختبارا، وجدوا أن الجنين يتمتع بصحة جيدة ولكن ذراعها لم تتشكل بشكل صحيح في الرحم.

تمت مراقبة الأم إيما خلال فترة الحمل حتى وصلت ليكسي بأمان في 14 أكتوبر 2010 في مستشفى نورث ستافوردشاير.

قالت إيما، إنه لم يكن هناك سبب لم يطور ذراعي "ليكسي"، لافتة إلي إنها عندما ولدت طفلتها لم تلاحظ عليها عدم نمو ذراعيها، مضيفة: "لم يكن توازنها جيدًا وكنت أتساءل لماذا كانت مختلفة عن أختها."

تحكي أن طفلتها عانت كثيرة ووجدت صعوبة في المهام اليومية مثل ركوب الدراجة وتنظيف أسنانها، لافتة إلي أن ابنتها قد جربت الأطراف الصناعية في الماضي لكنها وجدت أنها ضخمة الحجم وفضلت عدم استخدامها.

ولكن عندما لاحظت إيما أن ابنتها أصبحت أكثر وعيًا بذاتها حول أقرانها، أجرت بعض الأبحاث للحصول على طرف مناسب حتى لا تتأثر نفسيتها.