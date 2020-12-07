رانيا يوسف بالـ"ستوميك" و"الرمان" في أحدث جلسة تصوير

لايف ستايل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة من أحدث "فوتوسيشن" خضعت له الفنانة رانيا يوسف.

ارتدت رانيا يوسف "جامب سوت" من اللون الذهبي، مقفول بالكامل، ومقتوح من منطقة البطن "ستوميك"، تميز بأنه مصنوع من الستان، مقفول من منطقة الرقبة، وببنطلون وأكمام طويلة.

تسريحة رانيا يوسف كانت بسيطة كلاسيكية، شعر ملموم من الأمام والجوانب، مع مكياج ثقيل وروج أحمر وطلاء أظافر من اللون الأحمر.

وأثارت رانيا يوسف الجدل بسبب أنها كانت ممسكة بثمرة الرمان، وهو ما اعتبره البعض إطلالة جريئة منها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور عبر الإعجابات والتعلياقت، والتي كانت من بينها، "لا الحمدلله مبحبش الرمان"، و"مش بحب صورها لأنها بتحاول تبقى ترند بأي طريقة"، و"لأا يا رانيا كدة وسعت منك أوي".

يذكر أنه رانيا يوسف لم تشارك في فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنذ هذا الحين، وهي تحاول التواجد على الساحة الفنية بنشر صور لها ومقاطع مصورة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

البداية كانت بنشرها صورة جريئة لها بفستان أزرق مفتوح كليا من منطقة الظهر، ثم نشرت فيديو لها بفستان "الجماجم"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وآخر ما نشرته رانيا هو فوتوسيشن "الرمان"، والذي يضعها من جديد في مقدمة "الترند".

وقالت رانيا يوسف إنها لم تحضر إلى فاعليات مهرجان القاهيرة السينمائي الدولي بسبب شعورها بتعب سيط.

ويذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.