احذر.. "نوبات الدوار" قد تكون علامة على الإصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تظهر علامات مرض السكري من النوع 2 تدريجيًا، لذلك من الضروري أن تكون على دراية بالأعراض المبكرة للحالة، والأفضل من ذلك، أن هناك طرقًا لتقليل خطر الإصابة بالمرض.

من الأفضل تشخيص مرض السكري من النوع 2، عاجلاً وليس آجلاً لتقليل أي ضرر يلحق بالجسم، خاصة أن نوبات الدوار قد تكون علامة على الحالة، وفقا لـ"express" البريطانية.

ما هو الدوار؟

هو الشعور بعدم الاستقرار أو التوازن نتيجة لانخفاض ضغط الدم، حيث يعاني القلب من صعوبة ضخ الدم بشكل كافٍ إلى الدماغ.

وفقا لمنظمة مرض السكري العالمي: "عندما يفشل الدم مؤقتًا في الوصول إلى الدماغ، يمكن أن يحدث إحساس بالدوران أو عدم الثبات أو حتى الإغماء".

سبب آخر لنوبات الدوار (عندما يكون لديك مرض السكري من النوع 2)، هو ارتفاع السكر في الدم.

فرط سكر الدم يعني وجود الكثير من السكر المنتشر في مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى كثرة التبول، حيث يحاول الجسم بشدة إزالة السكر الزائد من الجسم، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى الجفاف حيث يتم طرد الكثير من السوائل من الجسم.

قد يؤدي انخفاض مستويات الماء في الجسم إلى صعوبة عمل الدماغ بشكل صحيح، ولهذا السبب يمكن أن يصاب الشخص بالدوار، وإذا كنت تعاني من نوبات دوخة متكررة أو مستمرة، يجب أن تذهب لزيارة الطبيب.

علامات التحذير من مرض السكري من النوع 2

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى لمرض السكري من النوع 2:

إعياء.

كثرة شرب الماء.

بوليوريا.

العطش.

رؤية مشوشة.

حكة في الأعضاء التناسلية.

بطء التئام الجروح.

التهابات القلاع المنتظمة.

فقدان الوزن المفاجئ.

كثرة شرب الماء

Polyphagia هو مصطلح آخر لزيادة الشهية، هذا يعني أنك غالبًا ما تشعر بالجوع، حتى لو أكلت مؤخرًا، إنها إحدى العلامات التحذيرية الثلاث الرئيسية للحالة، بالإضافة إلى كثرة التبول والعطش.

العطش

يشير هذا المصطلح إلى عطش لا ينتهي، أي بغض النظر عن مقدار ما تشربه على مدار اليوم، ما زلت تشعر بالعطش.

بوليوريا

إن شرب الكثير من الماء طوال اليوم يعني أنك ستقوم بالكثير من الذهاب للحمام - يُعرف التبول المتزايد باسم بوال.

قلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

أوضحت جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة، أنه يمكنك تقليل مخاطر إصابتك بهذه الحالة من خلال "تناول الطعام بشكل جيد" و"التحرك أكثر" - ولكن ماذا يعني هذا؟

نظام غذائي

"اختر المشروبات بدون سكر مضاف"، هذا يعني عدم وجود سكر في الشاي أو القهوة، والابتعاد عن المشروبات الغازية كاملة السكر.

تناول الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني ومعكرونة القمح الكامل ودقيق القمح الكامل وخبز الحبوب الكاملة والشوفان.

تشمل المصادر الصحية الأخرى للكربوهيدرات ما يلي: الفاكهة والخضروات، البقول، مثل الحمص والفول والعدس؛ واللبن غير المحلى.

هناك بعض الخضروات التي ارتبطت على وجه التحديد بتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وهي:

التفاح.

العنب.

التوت.

السبانخ.

الكرنب.

الجرجير.

إذا كنت من محبي اللحوم، فقلل من اللحوم الحمراء؛ بدلاً من ذلك، اختر الدجاج والديك الرومي والأسماك.

تحرك أكثر

التحرك قليلاً يحدث فرقاً كبيراً، يجب أن تستهدف 30 دقيقة من النشاط المعتدل، خمس مرات في الأسبوع.

يشير النشاط المعتدل إلى أي نشاط يزداد فيه تنفسك، لكنك لا تزال قادرًا على التحدث.