بسمة تقدم اعتذارا عن تصميم فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي: مقلد

علاقات و مجتمع

قدمت الفنانة بسمة اعتذارًا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تقليد تصميم فستانها الذي ارتدته خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بأحد تصميمات مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

ونشرت "بسمة"، صورة جمعت بين تصميم فستانها والتصميم الأصلي له، وأرفقت تعليقًا: "انتشرت الصورة دي، واتبعتتلي أكتر من مرة، طبعًا اعتذار واجب للمصمم إيلي صعب، الحقيقة مكناش نعرف الموديل من ابتكار مين، لكن من حلاوته اتنفذ بدون تغييرات".

واستطردت: "وقعت في غرام كل تفاصيل الفستان، بعتذر بالأصالة عن نفسي وعن طاقم العمل اللي تعاونت معاه، وعزائي أن يعتبر الفستان مننا لمصممه، يمكن في يوم يحالفني حظ إني ألبس من عند كمان".

لاقت الفنانة العديد من تعليقات متابعيها، والتي جاء من بينها، "بصراحة التقليد أحلى"، "والله أحسن من الأصلي".

إطلالة بسمة في مهرجان القاهرة السينمائي

وأطلت بسمة، خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بفستان "وان شولدر" نبيتي من القطيفة، ذو فتحة طويلة من الأمام، توسطه حزام باللون الفضي على منطقة البطن.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ويشهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.

وخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

الفيلم الذي يشهد مهرجان القاهرة الليلة عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".