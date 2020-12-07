حالة تهدد الحياة.. ما الذي يسبب "تعفن الدم" في الجسم وكيف تمنعه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

يعتبر الإنتان (تعفن الدم بالإضافة إلى فشل في أحد أجهزة الجسم الرئيسية) حالة طبية تهدد الحياة، ولكن ما الذي يسببه وكيف تمنعه؟

يتم التعامل مع الإنتان كحالة طبية طارئة، لذا فإن معرفة المخاطر والقدرة على اكتشاف الأعراض يمكن أن ينقذ الحياة، ما الذي يسبب تعفن الدم وما هي أعراضه؟، هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ما الذي يسبب الإنتان؟

الإنتان هو استجابة الجسم القصوى لعدوى جرثومية أو فيروسية أو فطرية، ويمكن أن تؤدي أي عدوى تقريبًا إلى تعفن الدم، ولكن البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة هم أكثر عرضة للإصابة.

من المرجح أن تؤدي العدوى إلى تعفن الدم إلى أشياء مثل الالتهاب الرئوي أو عدوى الجهاز الهضمي أو الكلى أو المثانة أو مجرى الدم.

سواء كانت العدوى في جلدك أو رئتيك أو أي مكان آخر في جسمك، فإنها تؤدي إلى تعفن الدم إذا لم يتم إيقافها.

يتم إطلاق المواد الكيميائية الموجودة في جهاز المناعة في مجرى الدم لمحاربة العدوى، يتسبب هذا في حدوث التهاب في جميع أنحاء الجسم بدلاً من ذلك، ويبدأ الجهاز المناعي في إتلاف أنسجة الجسم وأعضائه.

ويمكن أن يتطور الإنتان إلى تعفن الدم الشديد أو الصدمة الإنتانية إذا لم يتم علاجه في المستشفى على الفور، ويمكن أن تتسبب الصدمة الإنتانية في فشل أعضائك وهذا يهدد الحياة.

أعراض الإنتان

قد يكون من الصعب اكتشاف الإنتان، لذلك يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص آخر مصاب بهذه الحالة، ويمكن أن تكون الأعراض غامضة وتشبه إلى حد كبير الحالات الأخرى مثل الإنفلونزا أو التهاب الصدر.

تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

ارتفاع معدل ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم.

عدوى محتملة أو مؤكدة.

الارتباك.

تغير في الحالة العقلية.

ألم شديد أو انزعاج.

حمى أو ارتعاش أو الشعور بالبرد الشديد.

ضيق في التنفس.

جلد رطب أو متعرق.

لتشخيص الإصابة بالإنتان، يجب أن يكون لديك اثنان على الأقل مما يلي:

حمى فوق 35 درجة مئوية أو درجة حرارة أقل من 36 درجة مئوية.

معدل ضربات القلب أعلى من 90 نبضة في الدقيقة.

معدل التنفس أعلى من 20 نفسًا في الدقيقة.

عدوى محتملة أو مؤكدة.

يجب عليك زيارة الطبيب إذا كان لدى شخص بالغ أو طفل أكبر أي من الأعراض التالية:

ينطق بكلام مشوش أو غير منطقي.

جلد أزرق أو شاحب أو بقع أو شفاه أو لسان أزرق.

طفح جلدي لا يتلاشى عند دحرجة كوب فوقه، مثل التهاب السحايا.

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس أو التنفس بسرعة كبيرة.

إذا كان طفل رضيع أو طفل صغير مصابًا بالإنتان، فستحتاج إلى البحث عن علامات مختلفة.

جلد أزرق أو شاحب أو بقع أو شفاه أو لسان أزرق.

طفح جلدي لا يتلاشى عند دحرجة كوب فوقه، مثل التهاب السحايا.

صعوبة في التنفس (قد تلاحظ أصوات الشخير أو امتصاص المعدة تحت القفص الصدري)، ضيق التنفس أو التنفس بسرعة كبيرة.

صرخة ضعيفة عالية النبرة لا تشبه صراخهم العادي.

لا يستجيبون كما يفعلون عادة، أو لا يهتمون بالتغذية أو الأنشطة العادية.

الشعور بالنعاس أكثر من المعتاد أو صعوبة الاستيقاظ.

كيف تحمي نفسك؟

في بعض الأحيان لا يكون من الممكن منع الإنتان، ولكن عادة هناك أشياء يمكنك القيام بها للوقاية من العدوى التي يمكن أن تؤدي إلى تعفن الدم.

تناول جميع المضادات الحيوية والأدوية الموصوفة، حتى إذا كنت تشعر بتحسن.

تأكد من تنظيف جميع الجروح والعناية بها، واغسل يديك بانتظام كل يوم.

علم أطفالك أن يغسلوا أيديهم بشكل صحيح وشجعهم على القيام بذلك بانتظام.

لا تتجاهل أبدًا علامات الإنتان.