صاحبة الإطلالة الأجمل في خامس أيام مهرجان القاهرة.. من هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربت خلال اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، التي انطلقت فعالياته الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

والعديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة السجادة الحمراء"، وتصبح صاحبة الإطلالة الساحرة، فيا تُرى من هي في خامس أيام المهرجان؟

مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي، ترى أن الفنانة هدى المفتي، هي ملكة الريد كاربت في خامس أيام المهرجان، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية عصرية.

وتابعت الشوربجي، أن الفنانة هدى اعتمدت بدلة من موضة السبعينيات من اللون البني والمعطف مبطن بلون الخردل والبنطلون مرتفع الوسط مع توب أبيض.

وأضافت مصممة الأزياء، أنه بالنسبة للإكسسوارات يعد اختيارها لسلسة ذهبية، وحقيبة كلاسيكية من ضمن اتجاهات الموضة لعام 2020، والمكياج تميز بالبساطة والشعر كان موفقا جدا.