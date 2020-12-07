نصائح جمالية هامة لإطلالة مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - بغض النظر عن المكان الذي تقصدينه أو المناسبة التي ستحضرينها، لا شك أنك ترغبين دائماً في إطلالة أنيقة وراقية لا تشوبها شائبة، سواء لناحية الشعر أو المكياج أو الأظافر أو البشرة... وأن تبرزي جمالك بأسلوب محبب بعيداً عن المبالغة. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة نصائح جمالية لإطلالة مميزة في كل الأوقات.



بشرة مضيئة خالية من الشوائب

بشرة مضيئة خالية من الشوائب



يؤدي مظهر البشرة دوراً كبيراً في إطلالة المرأة عموماً ومكياجها بشكل خاص، لذلك من المهم جداً أن تدللي بشرتك بشكل يجعلها تستعيد سريعاً حيويتها ومرونتها وتصبح أكثر إشراقاً وتوهجاً. قومي أولاً بعمل مقشر منزلي لإزالة خلايا الجلد الميت باستخدام السكر والخيار والقليل من الماء. قطعي الخيار الى شرائح وأضيفي إليها القليل من السكر والماء، وقومي بفرك وجهك بها بهدوء. اشطفي وجهك جيداً بالماء، من ثم اخلطي القليل من الزبادي والكركم لتحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق، بعدها اغسلي وجهك بغسول لطيف واشطفيه بالماء الدافئ.

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شعر صحي وتسريحة ناعمة

شعر صحي وتسريحة ناعمة



الشعر الصحي واللامع ذو أهمية كبيرة في إطلالة المرأة، لأنه يعزز من جمالها وأنوثتها بغض النظر عن تسريحة شعرها. لذلك، من المهم جداً الاهتمام بشعرك إذا كان باهتاً أو خشناً أو منفوشاً، بحيث يبدو حيوياً وحريرياً خلال وقت قصير. بإمكانك مثلاً تطبيق زيت جوز الهند الدافئ على شعرك وفروة رأسك وتركه لمدة ساعة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو لطيف وشطفيه بالماء الدافئ. أما بالنسبة الى تسريحة الشعر، فبإمكانك اعتماد إحدى تسريحات الشعر الأنيقة والناعمة في الوقت نفسه، مثل تسريحة الكعكة المصقولة، المنخفضة أو العالية، تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، أو تسريحة الشعر المالس المنسدل...

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أظافر أنيقة ومناكير هادئ

أظافر أنيقة ومناكير هادئ



لا تكتمل إطلالة المرأة من دون أظافر أنيقة وذات مظهر صحي. لذلك، احرصي على ترطيب أظافرك ويديك جيداً باستخدام كريم ترطيب فعال. كذلك، بإمكانك فرك يديك وأظافرك جيداً باستخدام الليمون الحامض، وذلك للتخلص من الاسوداد والشوائب، ومن ثم قومي بتدليكها بزيت الزيتون الطبيعي، فهو يمتلك قدرة عالية على ترطيب اليدين والأظافر بفعالية. قومي بإراحة أظافرك ليوم واحد وامنحيها الفرصة لكي تتنفس، من ثم استخدمي أحد ألوان المناكير الهادئة مثل البيج أو النيود أو الأبيض. كما بإمكانك أيضاً اعتماد أحد رسومات الأظافر الناعمة والعصرية.

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مكياج خفيف

مكياج خفيف



احرصي دائماً على إبراز ملامح وجهك بأسلوب هادئ، باستخدام مكياج خفيف يمنحك طلة مشرقة وجذابة. استخدمي القليل من الفاونديشن والكونسيلر للحصول على تغطية طبيعية للبشرة، واعتمدي مكياج عيون يرتكز على ظلال عيون بألوان هادئة، مثل الوردي، أو النيود أو البيج، وضعي طبقات عدة من الماسكرا، وامنحي وجهك تورداً جذاباً باستخدام البلاش الوردي على عظمتي الخدين. أما أحمر الشفاه، فاختاريه بلون ناعم.

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