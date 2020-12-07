كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تُعد العباية البيضاء من قطع الأزياء الأساسية التي تعتمد عليها الكثير من الفتيات في إطلالتهن اليومية، خاصة في الإطلالات النهارية التي تعتمد على الظهور بمظهر ناعم وأنيق.

واختارت مدونات الموضة العرب الظهور بالعبايات البيضاء بتصميمات تميزت بالأناقة والنعومة، مما منحهن إطلالة مميزة ولافتة للأنظار.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة صور للعبايات البيضاء، لتتعرفي إلى طريقة تنسيق العباية البيضاء من وحي مدونات الموضة:



طريقة تنسيق العباية البيضاء من وحي رؤى الموالي

رؤى الموالي





اختارت مدونة الموضة رؤى الموالي تنسيق العباية البيضاء بطريقة عصرية وأنيقة، حيث اعتمدتها بقماش الحرير الأنيق مع فستان أبيض ذي حزام عريض على الخصر، مع إطلالة إيشارب أبيض، وحذاء مفتوح باللون الشفاف ذي كعب عالٍ.

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تنسيق العباية البيضاء على طريقة خولة المراغي

خولة المراغي





اختارت خولة المراغي طريقة فخمة وجذابة لتنسيق العباية البيضاء، حيث اعتمدت عباية بيضاء مُصممة من الحرير الأبيض، مع أكمام واسعة ذات أطراف من الريش الأبيض، ونسقتها مع حجاب طويل باللون الأبيض من الشيفون، وحذاء ذهبي مفتوح ذي كعب متوسط الطول.

وأكملت خولة المراغي باعتماد مجوهرات ذهبية مكونة من عقد كبير من الذهب الأصفر، وسوارين مُصممين من الذهب الأصفر أيضاً.

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تنسيق العباية البيضاء على طريقة دلال الدوب

دلال الدوب





لإطلالة بسيطة وناعمة، يُمكنك تنسيق العباية البيضاء على طريقة مدونة الموضة دلال الدوب، التي اعتمدتها بشكل أنيق مع فستان باللون الوردي الفاتح، وحجاب من الشيفون الأبيض.

واختارت دلال الدوب عباية بيضاء مفتوحة، ذات تصميم الكشكش على الجانبين، إضافة إلى الأكمام الواسعة، مما منحها إطلالة مميزة وجذابة.