حكاية بطولة حصدتها نور الطيب وزوجها لأول مرة في التاريخ: سند لبعض

علاقات و مجتمع

بعد سلسلة من النجاحات والتألق في عالم الإسكواش، أعلنت النجمة نور الطيب المصنفة الثالثة عالميًا، اعتزالها مبكرًا، إذ تنتظر مولودها الأول بعد عدة أشهر قليلة.

بطولة جمعت بين نور الطيب وزوجها

في عام 2017، فاز الزوجان نور الطيب وعلي فرج ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، إذ كانا أول زوجين يفوزان بالبطولة معًا، بعدما تجاوز "فرج" منافسه محمد الشوربجي بـ3 أشواط دون رد، في حين فازت "نور" على رنيم الوليلي بـ3 أشواط مقابل شوطين.

وقال "فرج"، وفي تصريحات سابقة، إن حلم تحقيق الفوز بالبطولة كان حلمهما الذي لم يفارقهما يومًا، إذ عملا سويًا على هذا الأمل الذين تمكنوا من تحقيقه معًا، ويصبحا أول زوجان يفوزان بتلك البطولة العالمية الهامة.

وأكدت نور الطيب، مساندتها وزوجها لبعضهما البعض، أثناء التمرينات والاستعداد لتلك البطولة، مشيرا إلى أنهما كانا دائمًا ما يلفتان نظر بعضهما عند حدوث أمر غير صحيح خلال تمريناتهم.

اعتزال نور الطيب

في مقطع فيديو مع رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، نشرته نور الطيب عبر حسابها على "إنستجرام"، كشفت عن قرار اعتزالها المبكر: "بالفعل الوقت مبكر لإعلان الاعتزال، لكني حامل، الموسم الماضى كان لدى طموح كبير فى الوصول إلى قمة التصنيف العالمى، والفوز ببطولة العالم".

وأضافت اللاعبة العالمية صاحبة الـ27 عامًا: "شعرت بإحباط لعدم تحقيق هذا الأمر، ولا أريد أقول أنني اتخذت قرار الاعتزال بسبب أنني فقدت الأمل، لكني اتخذت القرار، لأن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال".

ووصفت نور الطيب، قرارها بـ"أنه قرار كبير لكن مثير أيضًا" مضيفة: "قضيت 22 عامًا من حياتى مع لعبة الاسكواش، خضت مسيرة رائعة، لم أتخيل أننى سأتخذ هذا القرار الآن، لكني أصبحت مستعدة للخطوة التالية وهى أن أصبح أم، أعتقد الخطوة المقبلة هو أننى سأتحدث مع طبيب رنيم الوليلى".

ويذكر أن اللاعبة نور الطيب، متزوجة من اللاعب الدولي علي فرج، المصنف الثاني عالميًا لرجال الاسكواش.