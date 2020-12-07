أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. 4 نصائح عليك اتباعها لحماية نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر التدخين يهدد المناعة

بشكل عام يشكل التدخين خطرا كبيرا على صحتك خاصة في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

التدخين يعبث بجهاز المناعة لديك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا وغيرها من الالتهابات الفيروسية.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب التدخين تماما بكل أنواعه سواء السجائر أو "الشيشة" للحفاظ على جهازك المناعي.

احذر مغادرة منزلك إذا كنت مريضا

أو مصاب بالإنفلونزا، أو لديك شك الإصابة بفيروس كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

إذا كنت مريضا وغادرت المنزل فإنك معرض لزيادة المخاطر، كما أنك قد تنقل المرض لأكثر من شخص.

كيف نحمي أنفسنا؟

إذا كنت مريضا عليك البقاء في المنزل وعزل نفسك تماما حتى تتعافى.

احذر ملامسة الوجه أثناء التسوق من البقالة

يتجاهل العديد من الأشخاص تعليمات السلامة للوقاية من الفيروس مثل لمس الوجه وقت التسوق من البقالة.

لماذا يشكل خطرا؟

إذا لمست وجهك بعد لمس البقالة ومقبض عربة التسوق فإن فيروس كورونا قد ينتقل إليك.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب لمس وجهك تماما أثناء التسوق إلا بعد العودة للبيت وغسل اليدين.

احذر لمس هذه الأماكن بعد غسل اليدين

يتجاهل العديد من الأشخاص تعليمات السلامة للوقاية من الفيروس مثل لمس بعض الأماكن خاصة بعد غسل اليدين.

لماذا يشكل خطرا؟

فيروس كورونا قد يتواجد في بعض الأماكن مثل مقابض الأبواب، الحنفية، أسطح المكاتب بعد غسل اليدين، وقد ينتقل إليك حال لمسها.

كيف نحمي أنفسنا؟

قم بإمساك هذه الأماكن بالمناديل الورقية، لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.