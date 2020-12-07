أجمل إطلالات نجمات الفن في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن على اختيار أفضل الإطلالات من ناحية التصميم والألوان، خلال حضورهن خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المُقام بدار الأوبرا المصرية.

وتنوعت أزيائهن بين الفساتين القصيرة والطويلة والقصات المختلفة، واستطاع البعض منهن إثارة اهتمام المتابعين بإطلالات وفساتين خطفت الأنظار، وفي التقرير نستعرض لكم أجمل الإطلالات في خامس أيام المهرجان.

- مريم الخشت:

ارتدت الفنانة والإذاعية مريم الخشت جاكت طويل باللون الأسود ونسقت معه توب وجيب من نفس اللون، وإكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلتين، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، مع حلق وخاتم، واختارت حقيبة يد بألوان مبهجة ومتعددة، واعتمدت مكياجاً قوياً.

- ليلى أحمد زاهر:

ارتدت ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر فستانا طويلا باللون الأخضر، بأكمام، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- ملك أحمد زاهر:

ارتدت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر فستاناً طويلا باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

- هنادي مهنا:

ارتدت الفنانة هنادي مهنا، فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام منفوخة، بذيل طويل ملكي، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- إنجي المقدم:

ارتدت الفنانة إنجي المقدم فستانا قصيرا باللون الفضي ميتاليك، مزيناً بالشراشيب، بقصة صدر جريئة، ونسقت مع الفستان بليزر كلاسيكي باللون الأسود، واختارت إكسسوارات ناعمة مكونه من أقراط، وخواتم، واعتمدت كلاتش باللون الأسود، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع مكياجا قوياً.