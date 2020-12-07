صورة.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته: قلبي يذوب بالنظر إليكي

علاقات و مجتمع

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جمعته بزوجته ندى الكامل، أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء بحفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتغزل "الفيشاوي" في زوجته ببعض الكلمات، إذ أرفق تعليقًا: "يذوب قلبي عندما ينظر إليكي بهذه الطريقة".

أحمد الفيشاوي وزوجته على السجادة الحمراء

وحضر الفنان أحمد الفيشاوي، بصحبة زوجته ندى الكامل، يوم الأربعاء الماضي، حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهر الفيشاوي، ببدلة سموكي سوداء أنيقة، مع حذاء رياضي، بينما تألقت زوجته، ببليزر أبيض قصير، مع سترة برقبة أسفل البليزر بنفس اللون، وحقيبة باللون الذهبي، وحذاء أبيض، معتمدة على الشعر الويفي الأسود الطويل.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم المهرجان الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، وفازت أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.