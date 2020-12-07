فيديو.. سلمى الشيمي تظهر من جديد بـ"التايجر": آه يا سهر الليالي

لايف ستايل

فيديو جديد للموديل سلمى الشيمي، التي عرفت مؤخرًا بـ"فتاة سقارة"، نشر عبر إحدى الصفحات المنسوبة لها على تطبيق "إنستجرام"، استعرضت خلاله ملابس المنزل التي ترتديها.

وظهرت "سلمى" في الفيديو، وهي تستعرض "جمبسوت تايجر"، على أغنية "سهر الليالي" للمطربة فيروز.

أزمة سلمى الشيمي

كانت الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بعد ارتدائها زيا فرعونيا، خضعت به لجلسة التصوير أمام هرم زوسر، حيث ظهرت من خلالها بطريقة وصفت بأنها "غير لائقة ومثيرة وملفتة في طريقتها"، ما أغضب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الصور التقطت في مكان له قيمة تاريخية كبرى.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها سلمى الشيمي، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بكلمات تحتوي على إيحاءات غير لائقة، مع إرفاقها بـ"إيموشن +18".

وتدخلت الجهات الأمنية، إذ كشف مصدر عن فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، الوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة "موديل هرم سقارة" داخل المنطقة الأثرية.

وعقب ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الموديل سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، وتم تحويلهما للنيابة العامة، لكن تم إخلاء سبيلها.

سلمى الشيمي: بصرف على نفسي

تحدثت سلمى الشيمي لـ"هن"، مؤكدة أن الانتقادات التي تعرضت لها كان لها أثرا سلبيا عليها وعلى ذويها أيضًا، قائلة: "أهلي اتخضوا عليا، أنا بشتغل موديل من وأنا 9 سنين، وأول مرة يحصل معايا كدة"، مضيفة: "ليه عاوزين تحبسوني، أنا مستقبلي هيضيع، وبيتي كدة هيتخرب، لأني بصرف على نفسي".

وعن دراستها، أكدت "الشيمي" إنها تخرجت في كلية التمريض، قائلة: "عملت دبلومة إدارة مستشفيات، ودبلومة مكافحة عدوى، وحاليًا بحضّر ماجستير".

وعن صورها القديمة بالحجاب، التي باتت تتداول عقب جلسة التصوير المثيرة، أكدت سلمى أنها لم تنزعج منها، قائلة: "مش مكسوفة منها، أصلا كنت بلبس الطرحة عشان الكلية وبقلعها بعد كدة".

وعن تكرارها للواقعة المثيرة، أكدت سلمى الشيمي، أنها لم تتوقف عن جلسات التصوير: "هعمل سيشن تاني زيها، بس مش في مناطق أثرية".