صور جديدة تجمع نيللي كريم وآسر ياسين تثير التساؤلات: هتتجوزوا ولا إيه؟

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مقطع فيديو وعدد من الصور الفوتوغرافية، شاركتها الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالهم رفقة الفنان آسر ياسين، أثناء تواجدهم في فاعليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرا خلال مقطع الفيديو، وهما يرددان جملتهما الشهيرة خلال مسلسل"بـ100 وش"، الذي عُرض في رمضان الماضي من عام 2020: "هاي عمر.. هاي شوجر".

وأرفقت الفنانة تعليقًا على المواد المصورة التي شاركتها: "لحظات طريفة مع آسر ياسين".

لاقت المواد المصورة التي شاركتها نيللي كريم استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت مئات التعليقات وآلاف تسجيلات الإعجاب، أبرزها: "هو في إيه بينكم"، "نظراتهم فضحاهم"، "إية هتجوزوا ولا إية في الآخر"، "عمر وشوجر".

نيللي كريم وآسر ياسين يرقصان على أغنية "مليونير"

شارك الفنان آسر ياسين متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو أثناء الرقص على أغنية "مليونير"، بصحبة الفنانة نيللي كريم، إذ ظهر الأول بقصة شعر جديدة لشخصية "الشايب".

وخطف "آسر" الأنظار، عقب ظهوره الأول بافتتاح فاعليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تخلى الفنان عن الإطلالات الرسمية المعتادة، مرتديا ملابس كاجوال، متألقا بسترة جلد سوداء، وبنطلون وتيشيرت بنفس اللون.

وظهر بـ "خوذة" حاملًا كروت الكوتشينة "الشايب"، الذي قام بتوزيعها على الحضور، ورفض الفنان التصوير بجانب زوجته بتلك الملابس رغم حضورها، الأمر الذي جعلها تتخلف للمرة الأولى عن مرافقته على السجادة الحمراء.

يذكر أن أغنية "مليونير" هي تتر مسلسل "بـ100 وش"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.