بالصور شاهدي أجمل إطلالات كندا علوش

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 12:43 مساءً - تتمتع النجمة السورية كندة علوش بملامح مميزة، تجعل إطلالاتها دائماً في فساتين السهرات تشبه إطلالة الأميرات، أما في الملابس الكاجوال، فيمكن اعتبارها من أكثر الفنانات العرب اهتماماً باختيار ملابس تلائم شخصيتها وطبيعة جسمها.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات كندا علوش، لتستوحي منها إطلالتك المميزة:



كندا علوش بفستان أبيض طويل

كندا علوش بفستان أبيض طويل



اختارت كندا علوش إطلالة أنيقة باللون الأبيض خلال إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اعتمدت فستاناً طويلاً لمصممة الأزياء شهيرة لاشين، وهو الفستان الذي يتميز بتصميم Off Shoulder، مع كاب طويل يمتد من أحد الأكتاف وحتى أطراف الفستان، منسدلاً بذيل طويل على الأرض.

واعتمدت كندا علوش مع هذا الفستان حقيبة فضية أنيقة، إضافة إلى مجوهرات من الألماس الأبيض، فيما اختارت لشعرها تسريحة شعر ويفي مع غرة جانبية.

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كندا علوش بفستان من التول الأصفر

كندا علوش بفستان من التول الأصفر





في إطلالة فخمة وأنيقة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، أطلت كندا علوش على السجادة الحمراء برفقة زوجها النجم المصري عمرو يوسف، مرتدية فستاناً باللون الأصفر من ماركة Hassidriss، وهو فستان مُصمم من التول الأصفر المُبطن بقماش الساتان البنفسجي، مع توب ذي فتحة صدر على شكل حرف V، أما تنورته فجاءت بتصميم A line، مع ذيل طويل وكب يغطي الذراعين وينسدل حتى ذيل الفستان.

واعتمدت كندا علوش مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر منسدل ذي أطراف ويفي، مع مكياج سموكي بألوان ترابية، فيما اختارت معها مجوهرات من الذهب الأصفر، وحقيبة أنيقة مُصممة باللون الذهبي، من ماركة "أختين".

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كندا علوش بفستان مُطبع بالورود

كندا علوش بفستان مُطبع بالورود





في إطلالة صيفية ناعمة، اختارتها كندا علوش لحضور حفل زفاف صديقتها الفنانة درة، اعتمدت فستاناً أنيقاً من الشيفون الأبيض المُطبع بالورود، بتصميم Off Shoulder، مع تنورة بتصميم الكشكش، قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف.

واعتمدت علوش مع هذه الإطلالة حذاءاً صيفياً ذي كعب عالي باللون البيج، مع تسريحة شعر ويفي ذات غرة بتسريحة البف، إضافة إلى مكياج سموكي خفيف، منحها إطلالة مميزة وجذابة.

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كندا علوش بإطلالة كاجوال

كندا علوش بإطلالة كاجوال





لا تقتصر أناقة كندا علوش على إطلالاتها الرسمية أو فساتين السهرات فقط، إذ تختار أيضاً إطلالات كاجوال أنيقة وعملية في ذات الوقت.

وفي إحدى العطلات برفقة عائلتها، ظهرت كندا علوش في صورة تجمعها بزوجها عمرو يوسف وابنتهما الوحيدة حياة التي يبلغ عمرها عامين، ظهرت علوش بإطلالة كاجوال مميزة، حيث اعتمدت بنطلوناً رياضياً باللون الأسود ذي خط بني على الجانبين، مع تيشرت أبيض طويل ذي طبعة كبيرة على الصدر والبطن لشخصية "ميكي" الكرتونية الشهيرة.

واختارت كندا علوش مع هذه الإطلالة تسريحة شعر ويفي، مع نظارة شمسية ذات عدسات سوداء كبيرة الحجم، إضافة إلى سوار بسيط يجمع بين اللون الأسود والبيج.

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كندا علوش بإطلالة رسمية

كندا علوش بإطلالة رسمية





في إحدى حلقات برنامج مساء DMC، مع الإعلامي المصري رامي رضوان، اختارت كندا علوش إطلالة رسمية أنيقة، اعتمدت خلالها jump Suit باللون الزيتي الداكن للمصممة شهيرة لاشين، صُمم من بنطلون شارلستون، مع توب ذي أكتاف عريضة وأكمام مفتوحة بتصميم الكب، وفتحة صدر على شكل حرف V.

واعتمدت كندا علوش مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر منسدل ذي أطراف ويفي، مع مجوهرات أنيقة من الذهب الأصفر، إضافة إلى مكياج سموكي ثقيل.



