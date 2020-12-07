صورة.. بسمة وهبة تلتقي ابنيها في السعودية بعد أشهر من الحرمان: رد قلبي

علاقات و مجتمع

فرحة شديدة عاشتها الإعلامية بسمة وهبة، لرؤية ابنيها عبدالرحمن وعبدالعزيز، بعد فترة طويلة من حرمانها من رؤيتهما، لعدم تمكنها من السفر إلى السعودية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشرت "بسمة" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورتها داخل القصر الذي يعيش فيه ابناها في السعودية، وعلقت عليها: "تراني امتلكت اليوم العالم بأكمله، لقد رُد قلبي ورأيت العبدين واهتزت روحي وخرج الألم ودخل الفرح، الله لا يحرم أحد من أولاده ولا والديه".

وتفاعل معها متابعوها في التعليق لها على الصورة: "ربي يسعدك ويحفظك دايمًا"، "قرة عينك"، "الحمد لله شفتي ولادك".

الحالة الصحية لـ بسمة وهبة

وكانت بسمة وهبة كشفت مؤخرًا آخر تطورات حالتها الصحية، قائلة: "أنا بخير بفضل الله، شوية كدة وشوية كدة، عملت العملية من 10 أيام"، موضحة أنها كانت تعاني منذ فترة طويلة بمشكلة في المعدة وأجرت عملية في الولايات المتحدة، ومنذ 6 أشهر الأعراض ظهرت لها من جديد، وأصيبت بنزيف فقررت السفر للندن لاكتشاف الأمر، "مكنتش أعرف النزيف ده على المعدة ولا لا، ومينفعش حد يمسك معدتي خالص غير البروفيسير بتاعي".

وأضافت "وهبة" خلال اتصال هاتفي من دبي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الدكتور كتب لها علاجاً، ورفض إجراء كشف بالمنظار على معدتها، متابعة: "معدتي كانت عاملة زي السيجارة لما تتبل مينفعش يدخل فيها حاجة خالص"، مؤكدة أن معدتها استجابت للعلاج واختفت الأعراض ولكن النزيف ظل موجودا.

وأشارت إلى أنها أجرت فحوصات لمعرفة سبب النزيف، وتبين أن هناك هرمونات نشطة، وهذا غير جيد، نظرا لأن تلك الهرمونات من شأنها تنشيط الخلايا السرطانية، "الحل إنه تتشال الحتت دي من جسمي، والدكتور رفض، وقالي هيحط حاجة من خلال المنظار الحاجة دي هتطلع هرمونات هتخلي الهرمونات النشطة عشان متتقلبش لخلايا سرطانية".

وتابعت: "الحمد لله أنا دلوقتي كويسة، ونزلت فيديو كنت بستخير الله قدام الناس مع الفانز بصيت لقيت بعدها بيومين جايلي تليفون من سيدة أعمال خيرية وهي وفاء بن خليفة، للمشاركة في مؤتمر سرطان الثدي في الإمارات.