هنادي مهنا تغني "سالكة" لحسن شاكوش في الكوافير (فيديو)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة "استوري" على حسابها بتطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو لها، وهي تغني أغنية "سالكة" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وظهرت "هنادي" وهي داخل الكوافير وتصفف شعرها، وصورت لنفسها مقطع فيديو، أثناء غنائها مع مصفف الشعر هيثم دهب، أغنية "سالكة"، إذ تشاركا الغناء.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنا، عقد حفل زفافها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، الشهر الماضي، وشهد وقتها أزمة لحضور مغنيين المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، إذ خرج وقتها الموسيقار هاني مهنا، زاعمًا أنه تفاجئ بحضورهم حفل الزفاف، ليردوا وقتها، مؤكدين أن ابنته هي من وجهت لهم الدعوة.

وأكدت هنادي، أنها دعت مطربي المهرجانات في زفافها، وشاركت المتابعين بمقطع فيديو، وهي تُشارك بوصلة رقص مع عمرو كمال، وحسن شاكوش.

وكان رد مغني المهرجانات عمر كمال، على تصريحات الموسيقار هاني مهنا، وقال لـ"الوطن": "احترامي الكامل للموسيقار هاني مهنا، ربما هو شخصيا لم يقم بدعوتنا أنا وحسن شاكوش وحمو بيكا، لحفل الزفاف، لكننا تلقينا دعوة من ابنته هنادي"، مضيفا: "نحن بالتأكيد لن نذهب إلى حفل زفاف بدون دعوة خاصة".

وأبدى مجلس نقابة الموسيقيين، اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهنا، بحمو بيكا، في فرح ابنته، الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

ورصدت إدارة الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين، ما قام به حمو بيكا، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء، إثر رفض النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.