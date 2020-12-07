عقب أسابيع من زفافها.. درة بفستان زفاف "أوف شولدرز" بدون زوجها (صور)

لايف ستايل

عقب عدة أسابيع من حفل زفافها الحاشد في مدينة الجونة بالغردقة، لفتت الفنان التونسية درة زروق الأنظار إليها، بفستان زفاف تراثي، خلال أحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وأطلت "درة"، بفستان زفاف "أوف شولدرز"، تميز بأنه "أوف وايت" ومزين بنقوش تراثية ذهبية اللون حول الصدر، فضلا عن أنه "منفوش"، مع اختيارها مكياج "سموكي" وشعر "مرتفع"، من توقيع من المصممة الفلسطينية نيفين القاضي، دون ظهور زوجها معها في الجلسة.

وعلقت الفنان التونسية على جلسة التصوير، قائلة باللغتين العربية والإنجليزية: "في هذه الصور الحصرية لـ(هاربرز بازار) العربية، تعرض درة زروق فستان عروس خلاب، يمتاز بالتطريز الفلسطيني".

وأضافت: "هذا الفستان تحديدا يحمل رسالة قوية، كان من الضروري أن ترتديه سيدة قادرة على إيصال هذه الرسالة، ولم أجد أجدر من النجمة درة كونها جمعت الثقافة والحضور والجمال معا"، بحسب ما ذكرته مصممة الفستان لـ"هاربرز بازار"، التي تؤكد عبر إبداعاتها أن التراث العربي يجب أن يكون حاضرا في مشهد الأزياء العالمية.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت مئات الآلاف من الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى واحدة من غير مجهود"، و"ملكة جمال"، و"أجمل عروسة في 2020".

وكان اسم درة تصدر محرك البحث جوجل في نوفمبر الماضي، بسبب حفل زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد، الذي انعقد في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة في الغردقة، وأطلت خلاله بفستانين، أولهما فستان أبيض منقوش، وبدون بطانة، ومزود بذيل أبيض، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، فضلا عن ارتدائها فستان "وان شولدرز" مرصع بفصوص لامعة من توقيع مهند كوجالك.

وتحدث أحمد ياسين، منظم حفل زفاف درة عن كواليسه، قائلا لـ"الوطن"، إنه اعتمد على الألوان الفاتحة خاصة الأبيض والأخضر، اللذان يعطيان شعورًا بالرومانسية والطاقة الإيجابية، مع اختيار مقاعد وطاولات شفافة للجمع بين البساطة والرقي، مضيفًا: "سافرت برا مصر علشان أشتري كل حاجات الفرح، بعد ما عرفت ذوق العروسين".