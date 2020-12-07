باع نفسه بـ500 جنيه.. 3 أمراض قد تصيب "سيدات فني الدش": تؤدي إلى الوفاة

علاقات و مجتمع

"عنتيل دليفري" لقب أطلقه "ع.د" فني دش على نفسه، بعدما قرر استقطاب النساء من راغبي المتعة الحرام، عن طريق تأسيس صفحة على أحد المواقع الإلكترونية، قام من خلالها بنشر بعض العبارات يبدى خلالها استعداده لممارسة الفجور مقابل 500 جنيه، وعقب اكتشاف الصفحة قام ضابط بمباحث الآداب بمراسلته، وباستدراجه إلى كمين فى شقة والقبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية.

وتبين أن المتهم، مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، مشيرا إلى أنه أنشأ الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم".

وأوضح خلال استجوابه فى محضر الضبط، أنه أسس الصفحة فى البداية على سبيل المزاح، لكنه لاحظ وجود طلبات جادة بالفعل، فعرض الحصول على مقابل مادى ففوجئ بموافقة صاحبات تلك الطلبات على ذلك المقابل.

وأشار المتهم إلى أنه كان يستخدم موتوسيكل فى تنقلاته التى كانت تتم فى أوقات مختلفة من اليوم، وفى أماكن متنوعة، لافتا إلى أن آخر مرة استجاب لطلب على صفحته كانت لسيدة تبين لاحقا، أنها لم تكن سوى ضابط شرطة استدرجه وأعد له كمينا، وتم ضبطه.

لم تكن واقعة "عنتيل" الإسكندرية الأولى من نوعها، إذ تقع الكثير من السيدات ضحايا لرجل يقوم بممارسة الدعارة، وهو ما قد يعرضهن للإصابة بأمراض خطيرة، وفقًا للدكتور محمد صلاح البدري، أستاذ المسالك البولية.

وأوضح "البدري" خلال حديثه لـ"هن"، أن تلك الأمراض تبدأ من الالتهابات الجلدية وقد تصل حتى الإيدز.

ولفت أستاذ المسالك البولية، إلى أن مرض السيلان "الزهري" هو أكثر أنواع الأمراض شيوعًا التي تنتقل خلال العلاقات الجنسية المحرمة، "المرض ده بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي المباشر، وممكن يكون عنتيل الإسكندرية نقله لكتير من النساء اللي تعامل معاهم، لكن أعراضه مش بتظهر بسهولة على السيدات وفي حال ظهور الأعراض على المرأة بتكون الإصابة هنا بالغة، وممكن يحصلها تسمم في الدم ويؤدي لوفاتها".